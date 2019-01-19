حکمت اسلامی و تربیت دینی در جامعه مورد غفلت قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی در شورای آموزش و پرورش استان قزوین که روز شنبه در استانداری برگزار شد اظهار داشت: امروز جامعه دوره گذار را تجربه می کند و هنوز از این دوره عبور نکرده ایم و به نظر می رسد جامعه دچار سنت زدگی است و هنوز تابوهایی داریم که باید هوشمندانه آن را پیگیری کنیم تا شکسته شود.

وی اضافه کرد: تابوهای ملی و دینی باید مورد توجه قرار گیرد و اگر طرح و برنامه و همایش هویت ایرانی اسلامی را برگزار می کنیم این موارد نیز مورد بررسی قرار گیرد.

نعمت اللهی یادآورشد:باید مشخص شود همایش هویت ایرانی و اسلامی یک میتینگ یا فعالیت کارشناسی است تا بتوان به اهداف پیش بینی شده دست یافت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین اضافه کرد: تربیت دینی و فرهنگ دینی را باید جدا کنیم زیرا با وجود این همه مسجد و نهاد فرهنگی و قرآنی همچنان کف جامعه پر از مشکلات و ناهنجاری است چون در تربیت دینی خلا داریم.

وی اظهارداشت: آموزش و پرورش ماموریت تعلیم و تربیت دارد و در این مسیر باید همه دستگاهها کمک کنند اما رسالت شما چیز دیگری است و در تعلیم و تزکیه باید جدی باشید.

نعمت اللهی بیان کرد: به نظر می رسد ما از حکمت غفلت کرده ایم و مشکل امروز جامعه ما عقلانیت و حکمت است و این خلا باید توسط آموزش و پرورش پر شود و همایش هویت اسلامی می تواند به این موضوع بپردازد.