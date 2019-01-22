محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طولانی شدن زمان اجرای سازوکار ویژه مالی اروپا،گفت: علی‌رغم اختلاف نظر بین آمریکا و اروپا در برخی از مسائل، نباید تصور کنیم که اروپا طرف ماست چرا که آمریکا در حوزه های سیاسی و اقتصادی اروپا نفوذ بسیار زیادی دارد.

وی با اشاره به اینکه اروپایی ها بارها گفته اند که برجام را به علت مسائل اقتصادی نمی خواهند و صرفا به جهت ابعاد امنیتی خواهان ادامه برجام هستند،افزود: بحث ما هم این است که اگر قرار است شما با برجام امن تر شوید، باید هزینه آن را هم بپردازید.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: از زمان خروج آمریکا از برجام، اروپایی ها هیچ گونه اقدام عملی انجام نداده و از موضع ارائه بیانیه و اظهارنظر خارج نشده‌اند و در حال حاضر هم وقت کشی می کنند و می خواهند که ما در حالت معلق باقی بمانیم.

جمالی نوبندگانی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی ما باید دیپلماسی اقتصادی مان را با همسایگان تقویت کنیم،گفت: به موازات مذاکرات با اروپا که به احتمال زیاد هم نتیجه ای برای ما نخواهد داشت، باید ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه را تقویت کنیم.