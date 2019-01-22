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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۴

جمالی‌نوبندگانی در گفتگو با مهر:

مذاکره با اروپا به نتیجه نمی‌رسد/تقویت روابط اقتصادی با همسایگان

مذاکره با اروپا به نتیجه نمی‌رسد/تقویت روابط اقتصادی با همسایگان

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اروپایی‌ها در حال حاضر وقت کشی می کنند و می خواهند، ما در حالت معلق باقی بمانیم از این رو باید ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه را تقویت کنیم.

محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طولانی شدن زمان اجرای سازوکار ویژه مالی اروپا،گفت: علی‌رغم اختلاف نظر بین آمریکا و اروپا در برخی از مسائل، نباید تصور کنیم که اروپا طرف ماست چرا که آمریکا در حوزه های سیاسی و اقتصادی اروپا نفوذ بسیار زیادی دارد.

وی با اشاره به اینکه اروپایی ها بارها گفته اند که برجام را به علت مسائل اقتصادی نمی خواهند و صرفا به جهت ابعاد امنیتی خواهان ادامه برجام هستند،افزود: بحث ما هم این است که اگر قرار است شما با برجام امن تر شوید، باید هزینه آن را هم بپردازید.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: از زمان خروج آمریکا از برجام، اروپایی ها هیچ گونه اقدام عملی انجام نداده و از موضع ارائه بیانیه و اظهارنظر خارج نشده‌اند و در حال حاضر هم وقت کشی می کنند و می خواهند که ما در حالت معلق باقی بمانیم.

جمالی نوبندگانی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی ما باید دیپلماسی اقتصادی مان را با همسایگان تقویت کنیم،گفت: به موازات مذاکرات با اروپا که به احتمال زیاد هم نتیجه ای برای ما نخواهد داشت، باید ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه را تقویت کنیم.

کد مطلب 4517333
زهرا علیدادی

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