هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ونزوئلا غیر سازنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن اظهارات و اقدامات مداخله جویانه وزیر امور خارجه آمریکا در امور داخلی ونزوئلا، گفت: جمهوری اسلامی ایران از دولت قانونی و ملت ونزوئلا در برابر مداخلات غیرقانونی واشنگتن حمایت می کند.

قاسمی افزود: ما معتقدیم که راه حل مشکلات داخلی ونزوئلا تنها از طریق گفتگوی نیروهای سیاسی داخلی بر اساس چارچوب های قانونی این کشور قابل حل و فصل است و هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی این کشور غیر سازنده بوده و صرفا باعث پیچیده شدن اوضاع خواهد شد.