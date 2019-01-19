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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۱۰

قاسمی:

هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ونزوئلا غیر سازنده است

هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ونزوئلا غیر سازنده است

سخنگوی وزارت خارجه ضمن محکوم کردن اظهارات و اقدامات مداخله جویانه وزیر امور خارجه آمریکا در امور داخلی ونزوئلا، گفت: هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی این کشور غیر سازنده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن اظهارات و اقدامات مداخله جویانه وزیر امور خارجه آمریکا در امور داخلی ونزوئلا، گفت: جمهوری اسلامی ایران از دولت قانونی و ملت ونزوئلا در برابر مداخلات غیرقانونی واشنگتن حمایت می کند.

قاسمی افزود: ما معتقدیم که راه حل مشکلات داخلی ونزوئلا تنها از طریق گفتگوی نیروهای سیاسی داخلی بر اساس چارچوب های قانونی این کشور قابل حل و فصل است و هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی این کشور غیر سازنده بوده و صرفا باعث پیچیده شدن اوضاع خواهد شد.

کد مطلب 4517522

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