  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۰۹

برای چندمین هفته پیاپی؛

راهپیمائی جلیقه‌زردهای بلژیکی در بروکسل آغاز شد

راهپیمائی جلیقه‌زردهای بلژیکی در بروکسل آغاز شد

تظاهرات اعتراض آمیز جلیقه زردها در بلژیک هم اکنون در بروکسل آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تظاهرات اعتراض آمیز جلیقه زردها در بلژیک امروز شنبه و برای چندمین هفته پیاپی در برخی از شهرهای این  کشور به ویژه شهر بروکسل پایتخت اغاز شده است.

این تظاهرات که برگرفته از اعتراضات گسترده ۱۰ هفته ای جنبش اعتراضی به اوضاع اقتصادی فرانسه و سیاست‌ های دولت امانوئل ماکرون رئیس جمهوری این کشور موسوم به جلیقه زردها در حال برگزاری است، پس از اینکه «چالز میشل» (Charles Michel) نخست وزیر این کشور اکثریت پارلمانی خود را در ۹ دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی از دست داد، آغاز و تشدید نیز شده است.

بر اساس اعلام خبرگزاری های مهم جهان، بلژیکی ها در خیابان های بروکسل اعتراض خود را به سیاست های دولت کشورشان در خصوص امضای پیمان مهاجرتی سازمان ملل اعلام کردند.

کد مطلب 4517586

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها