به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تظاهرات اعتراض آمیز جلیقه زردها در بلژیک امروز شنبه و برای چندمین هفته پیاپی در برخی از شهرهای این کشور به ویژه شهر بروکسل پایتخت اغاز شده است.

این تظاهرات که برگرفته از اعتراضات گسترده ۱۰ هفته ای جنبش اعتراضی به اوضاع اقتصادی فرانسه و سیاست‌ های دولت امانوئل ماکرون رئیس جمهوری این کشور موسوم به جلیقه زردها در حال برگزاری است، پس از اینکه «چالز میشل» (Charles Michel) نخست وزیر این کشور اکثریت پارلمانی خود را در ۹ دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی از دست داد، آغاز و تشدید نیز شده است.

بر اساس اعلام خبرگزاری های مهم جهان، بلژیکی ها در خیابان های بروکسل اعتراض خود را به سیاست های دولت کشورشان در خصوص امضای پیمان مهاجرتی سازمان ملل اعلام کردند.