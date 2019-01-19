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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۲۳

ترامپ:

آمریکا به توافق تجاری با چین نزدیک شده است

آمریکا به توافق تجاری با چین نزدیک شده است

ترامپ از توافق تجاری قریب الوقوع با چین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در میان خبرنگارانی که در کاخ سفید حضور داشتند، اعلام کرد: به دستیابی به یک توافق تجاری با چین نزدیک شده ایم.

اظهارات ترامپ در مورد دستیابی به یک توافق تجاری با چین در شرایطی مطرح شده که دو طرف پیش از این بر سر یک آتش بس تجاری موقت توافق کرده بودند و قرار شده طی شش ماه آینده هیچ اقدامی از سوی طرفین برای اعمال تعرفه تجاری صورت نگیرد.

با این حال بسیاری از کارشناسان پیش بینی کرده‌اند که ترامپ ممکن است برای کاهش فشارهای داخلی و تنش‌هایی که در حال حاضر با منتقدان خود در داخل آمریکا روبروست، به یک توافق نیم بند با چین بر سر تعرفه‌های تجاری تن دهد تا این فشارها را کاهش دهد.

جنگ تجاری چین و آمریکا از زمان روی کارآمدن ترامپ در کاخ سفید و با اعمال تعرفه‌های تجاری بر واردات برخی کالاهای چینی در آمریکا آغاز شد و طرفین در واکنش متقابل این تعرفه‌ها را بصورت تدریجی بر طیف متنوع و گسترده‌ای از  کالاهای دیگر نیز اعمال کردند.

کد مطلب 4517715

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