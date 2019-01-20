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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۹:۵۳

فرمانده انتظامی دزفول خبر داد :

دستگیری و انهدام باند سارقان خودرو در دزفول

دستگیری و انهدام باند سارقان خودرو در دزفول

دزفول- فرمانده انتظامی شهرستان دزفول از دستگیری و انهدام باند سارقان خودرو در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ  حسین عیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی وقوع سرقت یک دستگاه خودرو توسان، یکی از شهروندان در سطح شهرستان شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی دزفول قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با تشکیل یک گروه ویژه و مجرب و انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی سارقان خودرو در یکی از مناطق حاشیه ای شهرستان شده که با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه چهار نفر سارق را در مخفیگاه خود دستگیر وخودرو سرقتی نیز کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی بیان کرد: در بازجویی های فنی به عمل آمده متهمان به بزه خود معترف شده و اعلام کردند که با استفاده از یک کلت پلاستیکی اقدام به سرقت خودرو مذکور کردند.

سرهنگ عیدی در پایان با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی و تحویل خودرو به مالباخته، بیان کرد : تحقیقات بیشتر برای کشف دیگر سرقت های احتمالی توسط  این سارقان کماکان ادامه دارد.

کد مطلب 4517776

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