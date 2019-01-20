آخرین وضعیت متروی کرج /تخصیص زمین برای احداث مجتمع جهانشهر

علی‌اصغر صلواتی ضمن تشریح آخرین وضعیت تخصیص بودجه به‌منظور تأمین منابع مالی پروژه قطار شهری کرج به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر پیگیر فروش اوراق مشارکت برای تأمین منابع مالی پروژه هستیم.

وی با اشاره به اینکه پیش از اینکه برای این پروژه ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت فروخته‌شده بود، گفت: پرداخت بدهی‌های گذشته در مراحل پایانی است، ۵۰ میلیارد تومان از این بدهی سهم دولت بوده که پرداخت‌شده است. تلاش می‌کنیم میزان تهاترهای امسال را برای اولین بار به مرز ۳۰ میلیارد تومان برسانیم.

رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری کرج در پاسخ به این سؤال که پروژه مترو در قیاس با دیگر پروژه‌های شهر ازجمله بزرگراه شمالی اولویت چندم است؟ گفت: نمی‌توان اظهارنظر صریحی در این مورد داشت اما آنچه مهم است توجه به کارکرد این پروژه‌ها است.

صلواتی با اشاره به کارکرد مهم دو پروژه قطار شهری کرج و بزرگراه شمالی، گفت: میزان جابجایی مسافر در این دو پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است که باید موردتوجه قرار گیرد.

به گفته وی با مترو در یک ساعت امکان جابه‌جایی ۳۰ هزار مسافر وجود دارد اما در بزرگراه شمالی با احتساب لاین های عبوری آن در یک ساعت بیش از ۶ هزار نفر را نمی‌توان جابجا کرد.

رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری کرج به مشکلات جابه‌جایی مسافران از کرج به تهران اشاره کرد و گفت: در کرج هرچقدر بزرگراه بسازیم تا مسافران از این طریق به پایتخت رفت‌وآمد کنند به معضل ترافیک دامن زده‌ایم و مسیرهای قفل‌شده را شاهد خواهیم بود راه‌حل معضل ترافیک توسعه حمل‌ونقل ریلی ازجمله مترو است.

صلواتی بابیان اینکه تا وقتی بزرگراه می‌سازیم مردم را به سمت استفاده از خودروی شخصی ترغیب می‌کنیم، گفت: مردم باید به استفاده از ناوگان عمومی تشویق شوند، استفاده از مترو به کاهش آلودگی هوای کرج کمک می‌کند.

وی در بخش دیگری به اهمیت کمک‌های دولت در این پروژه اشاره کرد و گفت: دولت در نیمی از هزینه کردهای پروژه مشارکت دارد به‌طوری‌که برای تأمین بودجه سه هزار میلیارد تومانی که برای پروژه قطار شهری مدنظر است تنها حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم شهرداری کرج است و باقیمانده آن را دولت متعهد است که پرداخت کند.

رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری کرج ادامه داد: اختصاص بودجه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی سهم شهرداری در پروژه قطار شهری طبق فازبندی و بر اساس سطح درآمد شهرداری انجام می‌شود، طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده طی دو سال پنج کیلومتر از خط دو راه‌اندازی شود.

صلواتی اضافه کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها در فاز بعدی و طی دو سال قطعه پنج کیلومتری به پایانه شهید سلطانی وصل می‌شود با تحقق این مهم حدود ۷۰ درصد از مشکلات خط دو قطار شهری کرج رفع می‌شود، در تهران نیز این‌گونه است به‌نحوی‌که یک خط را با ۴ تا ۵ ایستگاه راه‌اندازی می‌کنند و در طول بهره‌برداری از آن هر دو یا سه ماه یک‌بار یک ایستگاه دیگر را وارد مدار می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه سهم شهرداری در پروژه قطار شهری کرج سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان است، گفت: این مبلغ را می‌توان از طریق اقداماتی ازجمله فروش اوراق مشارکت، فروش بخشی از اراضی شهری و یا انجام تهاترها تأمین کنیم.

رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری کرج تأکید کرد: درصورتی‌که تخصیص اعتبارات موردنظر طبق برنامه‌ریزی انجام شود می‌توانیم ظرف سه سال آینده شاهد جابه‌جایی مسافران از پایانه شهید سلطانی تا ۴۵ متری گلشهر باشیم درست است که در این مسیر تمامی ایستگاه‌ها راه‌اندازی نمی‌شود اما بیش از ۷۰ درصد مشکلات ترافیکی با راه‌اندازی این بخش از خط دو حل می‌شود.

صلواتی با تأکید بر اینکه اگر مشکلات مالی وجود نداشت می‌توانستیم ظرف سه سال خط دو را به اتمام برسانیم، گفت: در حال حاضر زمان پروژه را طولانی‌تر کرده‌ایم تا راحت‌تر تخصیص بودجه داشته باشیم و در کنار آن کار پروژه را مرحله‌به‌مرحله و طبق یک برنامه فازبندی شده پیش می‌بریم.

وی در بخش دیگری به احداث مجتمع ایستگاهی جهانشهر که مقرر است برای تزریق بودجه به پروژه قطار شهری کرج مورداستفاده قرار گیرد اشاره کرد و گفت: حدود ۱۰ هزار مترمربع عرصه زمینی برای احداث مجتمع ایستگاهی جهانشهر مدنظر قرارگرفته است، اخذ مجوزهای موردنظر در کمیسیون ماده پنج پیگیری می‌شود تا بارگذاری مناسبی برای ایجاد فضای اداری یا تجاری داشته باشیم و بتوانیم از طریق آن بخشی از هزینه‌های خط دو قطار شهری کرج را تأمین کنیم.

رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری کرج توضیح داد: زمین موردنظر برای احداث ایستگاه جهانشهر را بارگذاری و برای فروش آماده می‌کنیم تا با مشارکت با بخش خصوصی مراکز خرید احداث شود تا از این طریق بتوانیم به پروژه اعتبار تزریق کنیم.