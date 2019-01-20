برنامه ریزی برای ورود ۸ میلیون زائر خارجی به مشهد

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی فروزان صبح یکشنبه در نشست هم‌اندیشی فعالان و اثرگذاران اقتصادی در صنعت و گردشگری در تالار سپید اظهار کرد: در دورنمای سند ۲۰ ساله کشور تکلیف شده که تا سال ۱۴۰۴ ورودی زائر به مشهد مقدس به ۴۰ میلیون نفر برسد که در این راستا از لحاظ کیفی نیز باید اقداماتی در مشهد صورت گیرد و از میان این ۴۰ میلیون زائر، باید ۸ میلیون زائر خارجی باشد.

وی افزود:یکی از راه‌های جذب گردشگر، اقامتگاه‌ها و جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و سایر جاذبه‌هایی است که سبب جذب گردشگر می‌شود و در خراسان بیش از یک میلیون و ۵۰۰ اثر تاریخی وجود دارد که تنها ۱۵۰۰ مورد آن شناسایی و ثبت شده که رقم پایینی است.

مدیرکل امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی ادامه داد: ۸۶ مسیر گردشگری به مشهد مقدس وجود دارد که هنوز نتوانسته‌ایم آن را تبیین کنیم و باید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بخش خصوصی وارد کار شوند تا بتوانند یک بستر خوب در این عرصه فراهم کنند. همچنین ۵۵ درصد اقامتگاه‌های رسمی ایران اسلامی، اعم از هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها، در مشهد مقدس قرار دارد.

وی گفت: آنچه در دنیای امروز حرف اول را می‌زند صنعت گردشگری است و این صنعت بعد از صنعت نفت و خودرو، جایگاهی رفیع در سطح جهان را به خود اختصاص داده است تا بتواند بازار کار و سرمایه را جهت جذب نیروی کار عملیاتی کند.

فروزان تصریح کرد:آنچه ایران اسلامی، به ویژه مشهد را با عارضه ای مهم درگیر کرده، بخش گردشگری مذهبی است و ما در مشهد به وضوح اعلام می‌کنیم که هر گردشگر، یک زائر و هر زائر یک گردشگر است. بیش از ۹۹ درصد افرادی که به مشهد مقدس مشرف می‌شوند، اعم از گردشگران داخلی و خارجی، به عشق زیارت به مشهد می آیند.

وی تاکید کرد:امروز در دنیا ۲۵۰ میلیون نفر در صنعت گردشگری مشغول به کار هستند و ما هم در حال تجربه انواع گردشگری در دنیا هستیم از جمله گردشگری ورزشی، تاریخی، طبیعی و مذهبی و در حال حاضر مدتی است که در مشهد به دنبال توسعه گردشگری سلامت نیز هستیم.

مدیرکل امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی ادامه داد:به جهت کاهش ارزش پول ملی و پایین آمدن هزینه خدمات در مشهد و ایران اسلامی، گردشگران خارجی و کسانی که به عشق زیارت حرم امام رضا(ع) به ایران آمده، شرایط بهتری برای سفر به مشهد دارند.

وی بیان کرد: براساس آخرین آمار تا اسفند سال ۱۳۹۶، ۳۱,۵ میلیون زائر به مشهد مقدس مشرف شده اند که از این میان ۳ میلیون زائر خارجی بوده اند. خوشبختانه این رقم در آمارهای مربوط به پایان آذر امسال ۲۷میلیون و ۳۰۰ هزار زائر است که از این میان ۳ میلیون زائر، خارجی بوده اند.