درگیری اروپایی ها بر سر کپی رایت به نفع گوگل تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، کشورهای عضو اتحادیه اروپا قصد دارند فردا ۲۱ ژانویه در مورد قانون کپی رایت جنجالی خود رای گیری کنند.

این در حالی است که ۱۱ کشور اروپایی عضو این اتحادیه و از جمله آلمان، ایتالیا و هلند تصریح کرده اند که از آخرین نسخه طرح پیشنهادی این قانون حمایت نکرده و قصد ندارند به آن رای مثبت بدهند.

مهمترین بخش طرح یادشده که جنجال آفرین شده مواد ۱۱ و ۱۳ آن هستند که به نظر کشورهای مخالف از استحکام و قوت کافی برای حفاظت از حقوق کاربران برخوردار نیستند. کشورهای یادشده می گویند باید تمهیدات بیشتری در قانون کپی رایت پیشنهادی اتحادیه اروپا برای جلوگیری از سرکشی و نقض حریم شخصی کاربران اروپایی گنجانده شود.

بر اساس ماده ۱۱ این قانون شرکت هایی مانند گوگل حق خواهند داشت خلاصه ای از محتوای سایت های دیگر را با لینک به آنها نمایش دهند. اما کشورهای مخالف می گویند این کار به معنای نقض کپی رایت است.

ماده ۱۳ قانون یادشده هم که در مورد فیلترهای اعمال قانون کپی رایت است، از نظر مخالفان ضعیف قلمداد شده و آنها می گویند باید موارد بیشتری برای حفاظت از کاربران در این بخش گنجانده شود.

البته این اختلاف نظرها صرفا نهایی شدن و اجرای قانون مذکور را به تعویق خواهد انداخت و انتظار می رود بعد از گذشت دو ماه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بتوانند در این زمینه به توافق نهایی برسند.