تکمیل فاز اول پروژه مدیریت پسماند و سایت جدید زباله در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن پولادی پیش از ظهر دوشنبه در آیین گرامیداشت هفته دولت و جشنواره شهید رجایی شهرستان آمل، با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی در دستگاههای اجرایی اظهار کرد: مدیریت در نظام مقدس جمهوری اسلامی یعنی مدیر صبح که برمیخیزد، با توکل به خدا، توسل به ائمه اطهار (ع) و با نیت قربة الیالله گره از کار مردم باز کند. مدیر نباید از ترس دستگاههای نظارتی و بازرسی دست روی دست بگذارد؛ وقتی مسیر و هدف خدمت خالصانه به مردم باشد، ترسی از این موضوعات وجود ندارد.
وی با بیان اینکه خدمت به مردم نیازمند شجاعت و خطرپذیری است، افزود: اگر قرار باشد مدیری تنها صندلی را اشغال کند و در پاسخ به مطالبات بگوید نمیشود و قانون اجازه نمیدهد، این کار را هر کسی میتواند انجام دهد. ما هرگز نمیگوییم خدای ناکرده تخلفی صورت گیرد، اما در بنبستهای اداری میتوان به نفع مردم و حل مشکلات جامعه، از ظرفیتها و انعطاف قانون برای خدمترسانی حداکثری بهره گرفت.
فرماندار ویژه آمل با اشاره به معضل دیرینه پسماند در این شهرستان و پیگیریهای انجامشده برای حل آن تصریح کرد: در خصوص سایت جدید زباله (پاساکش/عمارت) تأکید کردهایم که این سایت با دقت و حساسیت کامل مهندسی و جانمایی شود. در حال حاضر طراحی سولهها و اجرای زیرسازیها در دست انجام است و به دلیل لزوم رعایت دقیق استانداردهای زیستمحیطی و اخذ ارزیابیهای لازم، تغییراتی در پلن و نقشهها اعمال شد تا کار به بهترین وجه ممکن پیش برود.
پولادی با دادن وعده به مردم شهرستان در خصوص این کلانپروژه تأکید کرد: به مردم شریف آمل این قول را میدهم که با تلاش شبانهروزی و پیگیریهای مستمر، فاز اول این سایت و پروژه مدیریت پسماند ظرف یک سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با اشاره به جایگاه ممتاز شهرستان آمل در تولید برنج مازندران خاطرنشان کرد: بیشترین سهم و وزن تولید برنج استان متعلق به آمل است؛ پذیرفتنی نیست که کشاورز ما با این مشقت و رنج تولید کند، اما برای تأمین کود شیمیایی و سوخت دچار مشکل باشد.
فرماندار ویژه آمل ادامه داد: آقای مدیر حق ندارد بگوید «نمیشود»؛ اگر مدیریتی در بالادست یا ادارهکلی همراهی نمیکند، مدیر شهرستان باید به فرمانداری اعلام کند تا شخصاً با تمام توان مطالبهگری کنم؛ ما در گرفتن حق مردم با هیچکس تعارف نداریم.
وی افزود: وقتی کشاورز در روستا میگوید کود دولتی دریافت نمیکند اما همان کود در بازار آزاد و بهصورت قاچاق موجود است، نشاندهنده یک حفره و ایراد جدی در شبکه توزیع است. گرچه نیروهای فراجا و اطلاعات سپاه کشفیات گستردهای در حوزه قاچاق کود داشتهاند که شایسته قدردانی است، اما باید ریشه و گلوگاههای فساد در شهرستان خشکانده شود تا عدالت در توزیع برقرار گردد.
پولادی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت زیرساختهای ارتباطی شهرستان گفت: در دوره مسئولیتی در شهرستان قبلی، تنها در یک بخش کوهستانی بیش از ۲۶ دکل مخابراتی احداث شد و دورترین روستاها به اینترنت 5G متصل شدند؛ اما متأسفانه امروز در آمل و بخشهایی نظیر دشتسر، با کمترین قطعی برق، ارتباطات تلفن همراه و اینترنت قطع میشود که این وضعیت اصلاً زیبنده این شهرستان نیست.
وی با اشاره به لزوم پاسخگویی مدیران استانی تأکید کرد: مدیران کل مخابرات و ارتباطات سیار باید بیایند و پاسخ دهند؛ تجهیز دکلها به سیستم برق اضطراری (UPS) کار پیچیدهای نیست و اگر اعتباری نیاز است باید اعلام کنند تا از طریق پروژههای ملی پیگیری کنیم.
فرماندار ویژه آمل در پایان با تأکید بر ارتباط مستقیم مسئولان با مردم گفت: نگاه امامین انقلاب این است که هیچ دیواری میان مردم و مسئولان نباید وجود داشته باشد. نگاه ما حضور میدانی در بطن جامعه است و تا کنون از بیش از ۱۵۰ روستای شهرستان بهصورت میدانی و از بالادست بازدید کردهایم و مشکلات مردم را از نزدیک رصد و تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.
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