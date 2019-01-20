آنان که دغدغه دینی دارند به حقیقت دست یافته اند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کنگره ملی دو سالانه شعر آئینی واعظ قزوینی و آیین نکوداشت استاد علی موسوی گرمارودی روز یکشنبه با حضور زاهدی استاندار، آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، موسوی گرمارودی شاعر معاصر و جمعی از ادب دوستان در سالن اجتماعات تبلیعات اسلامی قزوین برگزار شد.

آیت الله عبدالکریم عابدینی در این مراسم گفت: شاعر مبارز و مجاهد قزوینی آقای موسوی گرمارودی با واعظ قزوین وجوه مشترکی دارند که باید برای نسل جوان گفته شود.

وی افزود: وجه مشترک رسم تعلیمی و تربیتی قران کریم ایجاد معادله می کند وقتی تقابل را می بینیم یک شوقی پیدا می کنیم تا به سمت دوستان خدا برویم.

نماینده ولی فقیه و املام جمعه قزوین بیان کرد: خداوند اهل نفاق و تقوی و ایمان را در قرآن معرفی می کند و می گیود مومن کسی است که وقتی نام خدا به میان می آید قلبش می لرزد و هر روز ایمانش بیشتر می شود.

وی گفت: یک عده همواره دغدغه دین دارند و به معرفتی رسیده اند که دنبال حق و حقیقت هستند و قران می گوید انسان یا بی بصیرت است و یا با ایمان که هرکدام ویژگی هایی دارد و چهره هایی که در شعر آئینی تلاش می کنند در زمره اسناهای دین دارد و مومن محسوب می شوند که باید تکریم شوند.

عابدینی گفت: برخی تلاش می کنند شعائر الهی را بزرگ جلوه دهند و برخی می خواهند منکرات و دنیا پرستی و گناه و معصیت را در دنیا رواج دهند و قران این تقابل را نشان می دهد ومی گوید کسانی که دنبال اهتزاز پرچم الهی هستند و با ستمگران با قلم و شعر و کلامشان مبارزه می کنند پیروزند.

وی اضافه کرد: قرآن می خواهد ما را با اصحاب حق و باطل و جنگ بین آنها آشنا کند و امیر مومنان که خود قرآن ناطق است همین تقابل را در نهج البلاغه آورده است تا روشنگری شود.

امام جمعه قزوین یادآورشد: مردم دو دسته اند عالمان ربانی که دنبال قرآن و نهج البلاغه و دعاهای صحیفه سجادیه می روند و آنها را را نشر می دهند و نیز کسانی که علاقمند علوم ربانی هستند و در مسیر دوستداران اهل بیت عصمن و طهارت گام بری مدارند و کسانی که در راه باطلل می روند.

وی بیان کرد: کسانی که دنبال صدای استکباری و سلفی گری هستتد و هر صدایی را تبعیت می کنند و هر نسیمی این افراد سبک مغز و سبک فکر را به سوی خود می برد هرگز بصیرتی ندارند واگر دانشی هست راه استفاده از آن را نمی دانند و به قرآن دل نبسته اند و به ضلالت می رسند.

عابدینی گفت: کسانی که در اندیشه و فکرشان از گمراهان تقلید کردند و از یافته های بی ریشه خود تورهایی درست کردند و سر راه مردم گذاشتند دنبال گمراهی مردم بودند عاقبت خوشی نداشته اند.

وی اظهارداشت: در باره واعظ قزوینی باید گفت مشرق زمین جغرافیای شعر ارزشی بوده و قرآن در این سرزمین نشات گرفته و رمز شاعران فرهیخته داشتن ریشه دینی است و اگر شهریار در خصوص حضرت علی(ع) شعری دلبرانه می گوید و محتشم کاشانی از کربلا سخن می راند یک دلبر حسینی دارد و شاعران ما خواستگاه شعرشان مشرق زمین و بستر شعرشان حسینی است که ماندگار شده است.

موسوی گرمارودی در این مراسم اشعاری در وصف امیر مومنان، حضرت فاطمه (س) و مرثیه ای برای حضرت زینب(س) قرائت کرد.

در ادامه از مقام شاخص استاد موسوی گرمارودی تجلیل شد.