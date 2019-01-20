ارائه خدمات به بیش از ۴۳ هزار خانواده محروم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کمرروستا در مراسم تجلیل از تشکل های جهادی همکار کمیته امداد گفت: در حال حاضر امداد به عنوان محور فعالیت های مردمی و جهادی توانسته فعالیت های خوبی را داشته باشد به طوری که ۳۰۰ گروه جهادی با کمیته امداد همکاری میکنند.

وی گفت: در چهلمین سالگرد انقلاب بیش از ۴۳ هزار خدمت جهادی در کشور انجام شده است.

وی تاکید کرد: گروه های جهادی توانمند شناسایی شده اند و با آنها همکاری می کنیم و ۳۵ نقطه را به عنوان نقاط پایلوت انتخاب کردیم که از این نقاط گروه های جهادی ارائه خدمات خود را آغاز کرده اند.

وی با اشاره به اینکه پیوند امداد و گروه های جهادی برقرار شده و دیوار حائلی بین آنها نیست، گفت: امروز نگاه ما این است که از همه ظرفیت ها برای کمک به نقاط محروم استفاده کنیم و در حالی که چندین دستگاه محرومیت زدایی در کشور فعالیت می کنند چرا عنوان مناطق محروم داریم. بنابراین باید همه دستگاه ها پای کار بیایند و نباید مناطق حاشیه نشین آسیب های اجتماعی، بیکاری و غیره وجود داشته باشد و اینها زیبنده نظام ما نیست و نباید به وضع موجود قانع باشیم و فکر اساسی برای رفع آنها داشته باشیم.

وی گفت: نیروهای جهادی می توانند به کمک امداد بیایند و حمایت خانواده های نیازمند را به عهده بگیرند و باید کاری کنیم که در کشور هیچ نقطه محرومی وجود نداشته باشد.

وی گفت: در سال ۹۷ میزان ۴۳ هزار و ۹۵۱ خانواده در نقاط محروم از سوی گروه های جهادی خدمات دریافت کرده اند و ۲۸۸ گروه و تشکل جهادی در ۲۸۷ نقطه محروم اقدامات لازم را ارائه داده اند.

وی تاکید کرد: ۳.۷ برابر بیشتر از مشارکت کمیته امداد، گروه های جهادی آورده داشته اند که بیشترین خدمات در حوزه درمانی، عمرانی و مسائل فرهنگی انجام شد.

دبیر تشکل های جهادی کمیته امداد اظهارداشت: در زمینه عمرانی ۱۹۷ سرویس بهداشتی و حمام، ۶۱۲ واحد مسکونی احداث شد و در حوزه مسائل فرهنگی نیز برگزاری اردوهای زیارتی مشهد، توزیع کتابخانه و اقلام فرهنگی، برگزاری کلاس های آموزشی و فرهنگی و احکام از جمله اقداماتی بود که صورت گرفت.

به گفته وی: همچنین ۷۵۹۳ خانوار سبد حمایتی دریافت کردند و میان ۷۶۲۵ نفر نیز لوازم التحریر توزیع شد.

وی تاکید کرد: در حوزه درمانی نیز ۱۷۲۳۴ نفر درمان شده اند.

خان محمدی مسئول موسسه جهادی آل یاسین نیز در این مراسم گفت: مشکل منطقه سیستان، آب است و همه گروه های جهادی اندیشمندان، افراد نخبه و هر کسی که دلسوز این نظام است در منطقه سیستان باید به معضل آب فکر کند و اقداماتی در جهت رفع این مشکل انجام دهند.

وی گفت: قد گروه های جهادی بزرگتر از این است و باید به مسائل بزرگتر از این فکر کند و باید بتوانیم مصداق شهدای زنده باشیم و اگر غیر از این باشد دیگر جهادی نیستیم.

استاد شریف نماینده گروه جهادی سفیران سلامت نیز در این مراسم ضمن تشکر از مدیران کمیته امداد به خاطر اعتمادی که به نیروهای جهادی کرده اند، گفت: اگر پیشرفتی حاصل شده به خاطر این بوده که نیروهای جهادی پای کار آمده اند و امیدوارم این اتفاق و اعتماد به بچه های جهادی نهادینه شود چرا که باعث می شود کار راه بیفتد.

وی گفت: به نمایندگی از نیروهای پزشکی عنوان می کنم که خیلی مهم است به بحث درمانی پرداخته شود که چرا نیاز اولیه مردم است. باید به نیروهای جهادی به شکل نیروهای خط مقدم نگاه کنیم و هر کس بخواهد جلوی کار خدا را بگیرد نمی تواند.

پاپی نژاد مسئول کانون مهر علوی نیز گفت: باید سعی کنیم چهره فقر را از میان ببریم و ارائه سبد حمایتی به نیازمندان به تنهایی کافی نیست.