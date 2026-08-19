  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۴

فرمول نانو برای مقابله با سوسری‌های بهداشتی ثبت اختراع شد

فرمول نانو برای مقابله با سوسری‌های بهداشتی ثبت اختراع شد

بجنورد- معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از ثبت اختراع فرمولاسیون نانوامولسیون سایپرمترین برای افزایش اثربخشی و کنترل هدفمند سوسری‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی محمدامین یونسی هروی از ثبت اختراع فرمولاسیونی علیه آفات بهداشتی توسط امیر امانی، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی خراسان شمالی، با همکاری دکتر حمیدرضا باصری و دکتر محمد رسول خلج‌کجی خبر داد.

وی افزود: این اختراع با عنوان «فرمولاسیون نانوامولسیون سایپرمترین علیه سوسری‌ها» ثبت شده است.

یونسی هروی اظهار کرد: سوسری آلمانی از مهم‌ترین آفات بهداشتی در اماکن انسانی است و می‌تواند در انتقال عوامل بیماری‌زا نقش داشته باشد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: در این طرح با استفاده از فناوری نانو، فرمولاسیون نانوامولسیون سایپرمترین تهیه شده که افزایش اثربخشی حشره‌کش، کاهش مقدار ماده مؤثره، بهبود پایداری و کنترل رهایش آن را دنبال می‌کند.

وی گفت: این رویکرد می‌تواند زمینه توسعه روش‌های کارآمدتر و هدفمندتر برای کنترل آفات و کاهش پیامدهای نامطلوب زیست‌محیطی را فراهم کند.

یونسی هروی همچنین از آمادگی مرکز مالکیت فکری و اختراعات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برای ارائه مشاوره در زمینه حقوق مالکیت فکری و فرایند ثبت ایده و اختراعات خبر داد و افزود: مخترعان می‌توانند برای دریافت تأییدیه وزارت بهداشت و بهره‌مندی از مشوق‌های اختراع به این مرکز مراجعه کنند.

کد مطلب 6920990

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها