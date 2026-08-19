به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی محمدامین یونسی هروی از ثبت اختراع فرمولاسیونی علیه آفات بهداشتی توسط امیر امانی، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی خراسان شمالی، با همکاری دکتر حمیدرضا باصری و دکتر محمد رسول خلج‌کجی خبر داد.

وی افزود: این اختراع با عنوان «فرمولاسیون نانوامولسیون سایپرمترین علیه سوسری‌ها» ثبت شده است.

یونسی هروی اظهار کرد: سوسری آلمانی از مهم‌ترین آفات بهداشتی در اماکن انسانی است و می‌تواند در انتقال عوامل بیماری‌زا نقش داشته باشد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: در این طرح با استفاده از فناوری نانو، فرمولاسیون نانوامولسیون سایپرمترین تهیه شده که افزایش اثربخشی حشره‌کش، کاهش مقدار ماده مؤثره، بهبود پایداری و کنترل رهایش آن را دنبال می‌کند.

وی گفت: این رویکرد می‌تواند زمینه توسعه روش‌های کارآمدتر و هدفمندتر برای کنترل آفات و کاهش پیامدهای نامطلوب زیست‌محیطی را فراهم کند.

یونسی هروی همچنین از آمادگی مرکز مالکیت فکری و اختراعات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برای ارائه مشاوره در زمینه حقوق مالکیت فکری و فرایند ثبت ایده و اختراعات خبر داد و افزود: مخترعان می‌توانند برای دریافت تأییدیه وزارت بهداشت و بهره‌مندی از مشوق‌های اختراع به این مرکز مراجعه کنند.