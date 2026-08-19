به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بنیاد تصاویر متحرک(MPA) در بیانیه ای اعلام کرد که تفاهم‌نامه‌ای که چارچوب مشترک برای محافظت در برابر نقض قانون کپی رایت آثار متعلق به این انجمن را مشخص می کند با شرکت مادر تیک‌تاک امضا کرده است.

MPAکه اعضای آن شرکت های دیزنی، پارامونت و برادران وارنر و دیسکاوری هستند، اعلام کرد توافقنامه نشان دهنده همکاری قابل توجه بین دو سازمان است. این اتحادیه همچنین اضافه کرد عرضه محصولات جدید Seedream5.0Pro و Seedance2.5 نشان دهنده پیشرفت های ادامه دار در زمینه حفاظت ازIP است.

طبق بیانیه منتشر شده این یادداشت شامل تمام مدل های هوش مصنوعی بایت دنس از جمله مواردی که در تیک تاک ، تیک تاک شاخه آمریکا، CapCut و Dreamina می شود.

این توافقنامه پس از آن امضا شد که MPA در ماه فوریه یک نامه رسمی توقف و خودداری به بایت دنس ارسال و مدل های هوش مصنوعی آن را به استفاده از محتوای تحت پوشش قانون کپی رایت بدون اجازه متهم کرد. بایت دنس مدت کوتاهی پس از آن با تعهد به قدرتمندتر کردن تمهیدات ایمنی اش درباره استفاده غیرمجاز از محتوای مالکیت معنوی و شباهت با آن نسبت به این نامه پاسخ داد.