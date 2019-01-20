۳۸ تن چوب آلات قاچاق در ساری و نور کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدزمان شالیکار فرمانده انتظامی شهرستان نور از کشف ۲۸ تن چوب آلات جنگی قاچاق در یکی از مناطق جنگلی این شهرستان خبر داد وتصریح کرد: ماموران انتظامی این فرماندهی با تشکیل اکیپ ویژه متشکل از ماموران یگان امداد و یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان در یک عملیات مشترک موفق شدند، محل دپوی چوب های جنگلی را در یکی از مناطق جنگلی این شهرستتان کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نور، اظهار داشت : در این عملیات ۲ متهم به قاچاق چوب شناسایی و دستگیر شدند و در بازرسی از محل دپوی چوب های قاچاق بیش از ۲۸ تن چوب کشف و ضبط شد .

سرهنگ شالیکار گفت: برابر اعلام کارشناسان ارزش ریالی کشفیات چوب بیش از ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده که در این ارتباط یک دستگاه خودرو وانت نیسان نیز توقیف شد.

همچنین سرهنگ ناصر علی صفرپور فرمانده انتظامی شهرستان ساری ، از کشف ۱۰ تن چوب آلات جنگلی قاچاق در این شهرستان خبر داد وافزود: در راستای مبارزه با قاچاق محصولات و فرآورده های جنگلی، ماموران بخش انتظامی تجن در مسیر حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون حامل چوب بود مشکوک شدند و چوب آلات قاچاق را کشف کردند.