جزیره گرمسیری چین قطب استارت اپ های خارجی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ونچربیت، چین به منظور تداوم رشد و توسعه اقتصادی سیاست آزاد سازی بخش هایی کلیدی از اقتصاد خود را تداوم بخشیده و انتظار می رود میزان واردات کالا و خدمات توسط این کشور در ۱۵ سال آینده از مرز ۴۰ تریلیون دلار فراتر رود.

از سوی دیگر مقامات چینی به منظور جذب سرمایه های خارجی قصد دارند توسعه فعالیت استارت اپ های خارجی در این کشور را کاملا جدی بگیرند و در همین راستا به دنبال تاسیس یک مجموعه نوآوری در جزیره هانیان هستند.

این جزیره گرمسیری که در جنوب چین واقع است به هاوایی چین معروف است و بعد از گذشت سی سال از تبدیل آن به یک استان مستقل دولت، قصد دارد آن را به مرکزی برای فعالیت خلاق ترین افراد و موسسات فناوری دنیا مبدل کند.

در اواخر ماه دسامبر گذشته کنفرانسی سه روزه به منظور معرفی فرصت های سرمایه گذاری در این جزیره در هایکو مرکز هانیان برگزار شد و موسسان ۲۰ استارت اپ مشهور جهان و دهها سرمایه گذار حوزه فناوری از آمریکا، اورپا، استرالیا، هند و غرب آسیا در کنفرانس مذکور شرکت کردند.

هانیان یکی از فقیرترین مناطق چین است و دولت این کشور قصد دارد با استفاده از ظرفیت های فناوری اطلاعات این منطقه را دگرگون کند. جذب دهها میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت های مشهور آی تی از جمله نتایج اجرای طرح مذکور تلقی می شود.