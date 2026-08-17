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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

وقوع حادثه دریایی در سواحل سومالی

وقوع حادثه دریایی در سواحل سومالی

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که یک کشتی باری در سواحل سومالی ربوده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس یک کشتی باری روز دوشنبه پس از آنکه هشت مرد مسلح وارد کشتی شده و کنترل آن را به دست گرفتند، در سواحل سومالی ربوده شد.

این سازمان در اطلاعیه‌ای هشدارآمیز اعلام کرد که گزارشی از حادثه‌ای در ۴ مایل دریایی جنوب مارییو، سومالی دریافت کرده است.

این آژانس اعلام کرد که افسر امنیتی شرکت کشتی باری گزارش داده است که هشت فرد مسلح به صورت غیرمجاز وارد کشتی شده‌اند و کنترل کشتی را به دست گرفته‌اند.

در این بیانیه مالکیت کشتی فاش نشده است و هیچ گروهی هنوز مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.

دزدی دریایی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ در سواحل سومالی رواج داشت و سپس کاهش یافت. این حوادث در اواخر سال ۲۰۲۳ در بحبوحه تشدید تنش‌های امنیتی منطقه‌ای، دوباره افزایش یافت.

کد مطلب 6919457

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