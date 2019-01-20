ایجاد سامانه ثبت آنی و الکترونیکی شدن امور ثبت اسناد و املاک

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم به پایی عصر امروز یک شنبه در جمع خبرنگاران به مهمترین برنامه ها و اقدامات این اداره کل در ۹ ماهه سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: اداره کل ثبت استان در اجرای دستورالعمل سازمانی با اعتبارات تخصیصی از طرف سازمان نسبت به ارشیو نمودن ۳۷ میلیون برگ از پرونده های ثبتی استان اقدام کند و در صورت تخصیص اعتبارات برای سال ۹۷ تا آخر تیر ماه ۹۸ می توان نسبت به ادامه عملیات آرشیو الکترونیکی پرونده ها اقدام بایسته بعمل آورد .

وی سپس ادامه داد: با اجرایی کردن قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه وعملیاتی کردن بند ب از ماده ۱۱۳قانون فوق، پرونده های اجرایی مهریه و چک رو به افزایش بوده و توجهاً به مشکلات فیزیکی ساختمان وکمبود نیروی انسانی و تجهیزات کامپیوتری لذا با تلاش شبانه روزی همکاران اجرای اسناد رسمی و ثبت استان با توجه به اهمیت موضوع و ماموریت اصلی استان در ۹ ماهه سال ۹۷ توانسته ایم به میزان ۴۴۰۰ میلیارد ریال از مطالبات معوقه بانک های دولتی را وصول و نیز بمیزان ۳۶۲۵ میلیارد ریال از مطالبات معوقه بانک های خصوصی غیردولتی را وصول کنند.

وی ابراز امیدواری کرد سازمان ثبت اسناد در جهت پیشرفت در امورات اجرایی با برنامه ریزی و ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیکی اجرای اسناد رسمی در پیشبرد اهداف عالی تدابیری اتخاذ کنند تا مشکلات عدیده ای به وجود نیاید .

به پایی گفت: با توجه به اجرای قانون حد نگاری در استان و عملیاتی نمودن سیستم شمیم در ۹ ماه سال ۹۷ تعداد قطعات اجرایی در سیستم شمیم ۱۸۶۹۵ فقره بوده و تعداد قطعات تثبیتی با شمیم ۱۴۸۴۸ مورد است وتعداد اسناد مالکیت صادره در اجرای قانون حدنگاری بصورت سند کاداستری تک برگی ۱۳۵۸۴۱ فقره است .

به گفته وی با توجه به تشکیل سامانه قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مالکیت تا پایان ۹ ماهه سال ۹۷ نسبت به بیش از ۱۷ هزار پرونده تشکیلی رای مثبت صادر شده و در حال حاضر تمامی پرونده های تشکیلی در هیات های رسیدگی شده به روز رسانی شده است.

وی اعلام کرد: استرس و تنش در حیطه کاری مجموعه ثبت همیشه حاکم است و بر همه سردفتران امری ضروری است که برای صرفه جویی در وقت و حفظ امنیت و خصوصا مهار کردن افراد سودجو در بحث جعل، نظم دادن بیشتر به دفاتر اسناد رسمی از جمله بایگانی نمودن پرونده ها را رعایت کنند چرا که رعایت نظم و بایگانی نمودن پرونده ها پایه و اساس دستورالعمل های صادره و آرشیو الکترونیکی از لحاظ کمی و کیفی خدمات ثبتی موثر خواهد بود و با دسترسی به مدارک موجود انجام امورات میسور خواهد بود.

به پایی افزود: استان آذربایجان شرقی جزو اولین استان ها در اجرای قانون پیش فروش آپارتمان ها بشمار می رود که به نحو احسن با تعامل رییس وقت کانون و همدلی و همکاری سایر اعضا قانون پیش فروش آپارتمان ها محقق شده است واکنون باید سردفتران نیز با رعایت اصول صحیح کاری و انجام وظایف محوله جزو اولین ها و افتخار استانی باشند.

گفتنی است آذربایجان شرقی دارای ۳۹۶ دفترخانه اسناد رسمی و ۱۴۳ دفترخانه ازدواج و ۸۷ دفترخانه ازدواج و طلاق است.