برپایی راهپیمایی اعتراض آمیز علیه اجلاس داووس در سوئیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سوئیس اینفو، صدها نفر از معترضان علیه نظام سرمایه‌داری در شهر برن سوئیس علیه برگزاری اجلاس جهانی داووس تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.

معترضان در این تظاهرات با سر دادن شعارهای ضد سرمایه‌داری خواستار لغو اجلاس جهانی داووس شدند و نمادی را که از آن تحت عنوان نشانه لیبرالیسم جهانی می‌نامیدند، آتش زدند.

اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد که تحت تاثیر نام محل برگزاری آن به نام اجلاس داووس مشهور شده، قرار است هفته آینده با حضور مسئولان سیاسی و نخبگان اقتصادی و تجاری کشورهای مختلف جهان برگزار شود.

در این اجلاس بیش از سه هزار سیاستمدار، اقتصاد دان و فعال مدنی و همچنین مقامات کشوری مانند صدراعظم آلمان، دبیرکل سازمان ملل، رئیس جمهور برزیل و معاون رئیس جمهور چین شرکت می‌کنند.