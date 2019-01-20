مردم در ادارات استان بوشهر معطل نشوند/ لزوم دوری از کاغذبازی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند یکشنبه شب در نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان بوشهر اظهار داشت: همه باید برای رفع مشکلات و مردم و تامین نیازهای آنان از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه نتیجه نشست‌های کاری و سفرها و بازدیدها باید در راستای بهبود کیفیت و افزایش کمیت خدمات‌رسانی به مردم باشد خاطرنشان کرد: در صورتی که نتوانیم رضایت‌مندی مردم را تامین کنیم به موفقیتی دست نیافته‌ایم.

لزوم گره‌گشایی از مشکلات مردم

استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه مسئولان به سمتی حرکت کنند که گره‌گشایی از مشکلات صورت گیرد اضافه کرد: نظام اداری باید از کاغذبازی و معطل کردن مردم فاصله بگیرد تا شاهد رضایت‌مندی مردم باشیم.

وی پویاتر شدن نظام اداری و کاهش بوروکراسی اداری را یک ضرورت عنوان کرد و ادامه داد: استفاده از ظرفیت بانوان و جوانان توانمند و متعهد و متخصص استان بوشهر در سیستم مدیریتی دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

خروجی فعالیت‌ها بهبود وضعیت مردم باشد

گراوند با بیان اینکه خروجی فعالیت همه مسئولان باید بهبود وضعیت مردم در تمام شاخص‌ها باشد گفت: ادارات در اجرای تکالیف قانونی و مصوب نباید مقاومت کنند و باید با دقت و حساسیت در انجام وظایف اهتمام ورزند.

وی خواستار اطلاع‌رسانی مناسب دستگاه‌های اجرایی در مورد فعالیت‌های صورت گرفته شد و اظهار داشت: در شرایطی که شاهد کمبودی در زمینه منابع اعتباری بوده‌ایم ولی کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است.