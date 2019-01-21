افزایش اعتبارات اربعین در ایلام طی سال ۹۸

رحمت الله قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بودجه استان در لایحه ۹۸، چه استانی و چه ملی ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: ۷۹۰ میلیارد تومان برای سال ۹۸ اعتبار درنظر گرفته شده که اولویت های استان طرح هایی در حوزه حمل و نقل با بودجه ۱۰۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی است.

وی با اشاره به اینکه ۷۶ درصد بودجه راه و حمل و نقل در استان افزایش داشته است، افزود: برای اجرای راه آهن استان نیز بودجه ای در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام ادامه داد: افزایش ردیف بودجه اربعین یکی دیگر از موضوعات مهم استان است، در سال ۹۷، ۲۰ میلیارد تومان برای استان منظور شد که این مبلغ نیز به استان تخصیص داده شد، برای سال ۹۸ به ۲۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده یعنی ۳۰ درصد نسبت به امسال افزایش یافته است.

قیصوری در خصوص افزایش حق فوق العاده مناطق مرزی عنوان کرد: سال آینده این موضوع در بودجه سال ۹۸ دیده شده که باید اجرا شود.

وی افزود: در این خصوص پیگیری هایی به عمل آمده که برای نیروهای رسمی و پیمانی این قانون اجرایی شود.