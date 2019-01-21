دستگیری سارق حرفه ای لوازم داخل خودرو در دره شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی جمالوندی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت لوازم داخل خودرو شهروندان ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی و ماموران انتظامی شهرستان دره شهر قرارگرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان دره شهر با اقدامات و کار اطلاعاتی و استفاده از سرنخ های موجود، متهم را شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضائی در یک عملیات پلیسی او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ جمالوندی بیان داشت: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی با رویت دلایل و مدارک موجود لب به اعتراف گشود و در تحقیقات اولیه به هفت فقره سرقت اعترف و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان در پایان از شهروندان خواست: به منظور همکاری با پلیس و مشارکت در برقراری نظم و امنیت، با رعایت نکات ایمنی و هشدار های پلیسی زمینه بروز وقوع سرقت را کاهش و هر گونه اخبار و اطلاعاتی در خصوص فعالیت سارقان را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.