هیچ وسیله بازی غیراستانداردی در پارک های زنجان وجود ندارد

مسیح الله معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت فضای سبز در شهر زنجان اشاره کرد و افزود: شهرداری زنجان به توسعه فضای سبز در شهر زنجان تأکید جدی دارد و در سال آینده چند پارک در شهر زنجان احداث میشود.
وی به سرانه فضای سبز در شهر زنجان اشاره کرد و گفت: سرانه فضای سبز در این شهر ۱۳.۸ مترمربع است و که مطلوب است.
شهردار زنجان با بیان اینکه پارک بانوان در شرق زنجان فعال است، گفت: برای تأمین سلامت در جامعه باید به توسعه فضای سبز توجه شود و در این راستا پارک بانوان در غرب زنجان هم در حال احداث است ولی پیشرفت فیزیکی این پارک بسیارکم است.
معصومی به استانداردسازی پارکها و بوستانها در شهر زنجان اشاره کرد و افزود: با نظارتهای انجامشده، ستهای بازی در شهر زنجان با دقت بررسی میشود و کیفی سازی پارکها در سال آینده جزو برنامههای شهرداری است.
شهردار زنجان با بیان اینکه وسایل بازی غیراستاندارد از پارکهای شهر زنجان جمعآوری شده است، تأکید کرد: در حال حاضر هیچکدام از پارکهای زنجان وسایل بازی غیراستاندارد ندارد و تمامی تجهیزات قدیمی جمعآوریشده است.
معصومی افزود: استانداردسازی تجهیزات بازی در پارکها با جدیت از سوی شهرداری زنجان پیگیری میشود و شهرداری در تجهیز پارکها به وسایل بازی، به بهداشتی بودن این تجهیزات توجه دارد.
وی تصریح کرد: طی چند ماه گذشته وسایل بازی ۵ پارک در شهر زنجان ساماندهی و استانداردسازی شده است.
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