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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۲۲

مدیرکل شرکت غله و بازرگانی ایلام:

ظرفیت ذخیره سازی گندم در ایلام به ۳۷۰ هزار تن رسید

ظرفیت ذخیره سازی گندم در ایلام به ۳۷۰ هزار تن رسید

ایلام - مدیرکل شرکت غله و بازرگانی ایلام گفت: ظرفیت ذخیره سازی گندم در ایلام طی سال جاری به ۳۷۰ هزار تن رسیده است.

کامران سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متقاضیان دارای ظرفیت انباری برای خرید و ذخیره گندم در سال آینده درخواست کتبی خود را به این شرکت ارائه دهند.

وی گفت: برای سال زراعی جاری سه واحد سیلوی استاندارد ذخیره سازی گندم در شهرستان های دهلران، آبدانان و چرداول به ظرفیت سیلوهای ذخیره گندم در استان اضافه خواهد شد و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مدیرکل شرکت غله و بازرگانی ایلام افزود: با اضافه شدن این سه سیلو مجموع ظرفیت ذخیره سازی و خرید ما در سال زراعی آتی بیش از ۳۷۰ هزار تن خواهد بود.

سلیمان پور همچنین از پیش بینی تمهیدات لازم برای خرید گندم قبل از پایان سال خبر داد و عنوان کرد: خرید گندم و دانه های روغنی از ۱۵ فروردین به بعد در سال آینده آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: هدف این است که بتوانیم از همه ظرفیت های موجود استان بهره برداری کنیم، به همین خاطر از همه افرادی که در سطح استان دارای فضای انباری و تجهیزات مناسبی هستند درخواست کتبی خود را به شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اعلام کنند.

کد مطلب 4518978

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