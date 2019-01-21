تیم آکادمی ثامن تهران جام قهرمانی را در قم بالای سر برد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز دسته اول نوجوانان و جوانان باشگاه‌های کشور شامگاه یکشنبه در قم به پایان رسید و تیم آکادمی ثامن تهران موفق شد مقام قهرمانی این رقابت‌ها را به دست بیاورد.

در پایان این رقابت‌ها که در سالن شهید طاهریان قم و با حضور ۲۸ تیم در ۹ گروه برگزار شد تیم آکادمی ثامن تهران در دیدار نهایی موفق شد تیم شهرداری ورامین را شکست دهد و به مقام قهرمانی برسد و عنوان سوم مسابقات نیز به تیم هیئت تنیس روی میز قم اختصاص پیدا کرد.

دیدار رده بندی این مسابقات یک جدال تمام قمی بود که تیم هیئت قم متشکل از پویا وفایی، میلاد عباسی، سید علی سجادیان، معین منتظری و محسن سجادی با پیروزی ۵ بر یک مقابل تیم آکادمی قائمی قم به مقام سوم مسابقات رسید وآ کادمی قائمی به مقام چهارم دست یافت.

تیم هیئت تنیس روی میز قم در یک چهارم نهایی با پیروزی برابر تیم هیئت کهگیلویه و به ویر احمد به نیمه نهایی رسیده بود و تیم آکادمی قائمی نیز توانسته بود تیم شهرداری سیرجان را از گردونه مسابقات حذف کند.

در این گروه‌های اول تا هشتم این مسابقات ۳ تیمی و گروه نهم مسابقات که تیم‌های هیئت گرمسار، آکادمی قائمی قم، هیئت بروجرد و طب کار سپهر همدان در آن حضور داشند با حضور ۴ تیم تشکیل شد.

استان قم علاوه بر تیم آکادمی قائمی و هیئت تنیس روی میز قم، ۲ تیم دیگر شامل تیم‌های سلامت قم و آینده سازان قم در این رقابت‌ها داشت که نتوانستند از مرحله گروهی به دور حذفی صعود کنند.