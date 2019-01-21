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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۱۰

فرماندار شهرستان قروه:

همه ملت در شکل گیری و تثبیت انقلاب سهیم هستند

همه ملت در شکل گیری و تثبیت انقلاب سهیم هستند

قروه- فرماندار قروه همه ملت را در شکل گیری و تثبیت انقلاب سهیم دانست و بر تقویت وحدت با تأسی از فرمایشات مقام معظم رهبری تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، موحد امان اللهی صبح امروز دوشنبه در نشست ستاد شئون مناسبت های دینی ویژه ایام فاطمیه و دهه فجر در شهرستان قروه، اظهار داشت: وحدت در قروه از قدیم بوده و این شهرستان از معدود مناطقی است که شیعه و سنی در آن بدون تفرقه زندگی می کنند.

به گفته وی هرجا فاصله بین شیعه و سنی زیاد شد آنجا استکبار حضور یافت و فتنه خود را پیاده کرد و در واقع باید دانست که وحدت یکی از فرمایشات رهبری بوده و اطاعت از آن لازم است.

امان اللهی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب در تقویت وحدت، افزود: وقتی مقام معظم رهبری درباره وحدت میان شیعه و سنی اشاره می کند دیگر حرکت در راه تفرقه حتی در زمره اسلام هم نیست و اگر مطیع امر رهبریم راه برای همه ما روشن است.

وی سیره شهدا و وصیت آنان را بر مطیع امر رهبری دانست و بیان کرد: باید با تقویت اعتقادات مردم پیش رفت و از حاشیه دوری و به متن بازگشت.

امان اللهی از سهم همه ملت در شکل گیری و تثبیت انقلاب به همراه دفاع مقدس گفت و حتی کردستان را به دلیل اینکه همچنان درگیر این مسئله از نظر مرزی بودن است، شاخص تر خواند.   

کد مطلب 4519051

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