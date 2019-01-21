همه ملت در شکل گیری و تثبیت انقلاب سهیم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، موحد امان اللهی صبح امروز دوشنبه در نشست ستاد شئون مناسبت های دینی ویژه ایام فاطمیه و دهه فجر در شهرستان قروه، اظهار داشت: وحدت در قروه از قدیم بوده و این شهرستان از معدود مناطقی است که شیعه و سنی در آن بدون تفرقه زندگی می کنند.

به گفته وی هرجا فاصله بین شیعه و سنی زیاد شد آنجا استکبار حضور یافت و فتنه خود را پیاده کرد و در واقع باید دانست که وحدت یکی از فرمایشات رهبری بوده و اطاعت از آن لازم است.

امان اللهی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب در تقویت وحدت، افزود: وقتی مقام معظم رهبری درباره وحدت میان شیعه و سنی اشاره می کند دیگر حرکت در راه تفرقه حتی در زمره اسلام هم نیست و اگر مطیع امر رهبریم راه برای همه ما روشن است.

وی سیره شهدا و وصیت آنان را بر مطیع امر رهبری دانست و بیان کرد: باید با تقویت اعتقادات مردم پیش رفت و از حاشیه دوری و به متن بازگشت.

امان اللهی از سهم همه ملت در شکل گیری و تثبیت انقلاب به همراه دفاع مقدس گفت و حتی کردستان را به دلیل اینکه همچنان درگیر این مسئله از نظر مرزی بودن است، شاخص تر خواند.