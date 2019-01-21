۵۰درصد درآمدعوارض شهرداری ها به آموزش و پرورش گلستان محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان گوهری‌راد، صبح دوشنبه در خصوص کمک خیران به آموزش و پرورش گلستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۳۴۸ هزار دانش آموز و سه هزار مدرسه داریم که کل جامعه به این تعداد مرتبط هستند.

وی افزود: اگر خواستار رشد و پیشرفت در هستیم باید دست به دست هم دهیم تا با مشارکت یکدیگر نظام آموزشی خوبی را داشته باشیم.

گوهری راد ادامه داد: مدرسه سازی یکی از راه های مشارکت است و در سال تحصیلی جدید ۱۷۷ پروژه آموزشی توسط خیران ساخت شده و ۳۰ پروژه عمرانی در حال ساخت داریم که امیدواریم تا شروع سال تحصیلی جدید آماده شود.

وی از تعهد ۳۰ میلیارد تومانی خیران خبر داد و گفت: همچنین تجهیزات و وسایلی توسط خیران تهیه می شود.

گوهری‌راد خاطرنشان کرد: مدرسه‌سازی، کیفیت‌بخشی آموزش، هوشمندسازی مدارس و غیره بدون کمک و مشارکت خیران، موسسه‌های خارج از آموزش و پرورش و مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان در خصوص پنج درصد سهم آموزش و پرورش از عوارض شهرداری اظهار کرد: پس از گذشت ۹ ماه از سال تحصیلی تنها ۶۷۰ میلیون تومان معادل ۵۰ درصد سهم عوارض شهرداری ها محقق شده است.

وی افزود: کل مبلغ که سهم آموزش و پرورش است یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که امیدواریم در سه ماه باقیمانده سال همکاری بیشتری از شهرداری ها ببینیم.

گوهری راد در بخش دیگری از سخنان خود به شوراهای آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: نقش بعضی از فرمانداران در این جلسات پررنگ است و فرمانداران علی آبادکتول و آق قلا بیشترین حضور را داشته اند.

طبق گفته گوهری راد در مرتبه بندی شوراهای آموزش و پرورش شهرستان های آق قلا، علی آبادکتول و گنبدکاووس برترین های شورا هستند.