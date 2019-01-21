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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۲۳

افشای بیش از ۷۷۲ میلیون آدرس ایمیل

افشای بیش از ۷۷۲ میلیون آدرس ایمیل

یک کارشناس امنیتی فاش کرده بیش از ۷۷۲ میلیون ایمیل و بیش از ۲۱ میلیون پسورد در یک مجموعه فاش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مارکت واچ،  در هفته گذشته «تروی هانت» یکی از محققان امنیت سایبری فاش کرد نزدیک به ۷۷۳ میلیون سابقه مربوط به آدرس ایمیل و پسورد در یک حمله هکری فاش شده است. 

یک مخزن اطلاعاتی عظیم حاوی ۷۷۲ میلیون و ۹۰۴ هزار  ایمیل آدرس یگانه و بیش از ۲۱ میلیون پسورد خصوصی در این اواخر در یک فروم هک آنلاین منتشر شده اند.

 یک مجموعه از اطلاعات به نام « Collection#1»  فاش شده که منبع آن مشخص نیست اما فهرست موجود در آن شامل اطلاعات ورود (login) کاربران در بیش از ۲ هزار وب سایت است.  هر فردی با دسترسی به اینترنت قادر به مشاهده محتویات سایت ها بود. مجموعه« Collection#1» برای فروش ارائه نشده بود  و نخستین بار در وب سایت خدمت ابرMeag پدیدار شد که به سرعت حذف شد. پس از آن این مجموعه در یک وب سایت هک عمومی منتشر شد.

« Collection#1» یکی از بزرگترین فرایندهای افشای اطلاعات در تاریخ است. 

 این در حالی است که به گفته هانت این نخستین مجموعه از اطلاعاتی است که در فضای آنلاین منتشر شده است و احتمال دارد مجموعه های دیگری نیز افشا شود.

کد مطلب 4519133

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