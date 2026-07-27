هواپیمای حامل نتانیاهو از پایگاه هوایی «نواتیم» به پرواز درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانههای اسرائیلی گزارش دادند بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، پس از رهگیری دو فروند پهپاد در مرز اردن، با هواپیمای ویژه خود عازم واشنگتن شد.
بر اساس این گزارشها، هواپیمای حامل نتانیاهو از پایگاه هوایی «نواتیم» در صحرای نقب به مقصد آمریکا به پرواز درآمد.
همزمان، دادههای وبسایت ردیابی پرواز «فلایترادار» نیز تأیید کرد که هواپیمای نتانیاهو از پایگاه هوایی نواتیم برخاسته است.
این در حالی است که پیش از این اردن مدعی رهگیری دو پهپاد بر فراز حریم هوایی خود شده بود.
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