مدیرکل محیط زیست تهران: پلنگ ایرانی در لار مشاهده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌نژاد، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از مشاهده یک قلاده پلنگ ایرانی در محدوده شکار ممنوع لار خبر داد.

وی که مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران است، اظهار کرد: حضور این گونه ارزشمند بیانگر ظرفیت بالای اکولوژیکی منطقه و اهمیت تداوم برنامه‌های حفاظتی برای صیانت از زیستگاه‌های طبیعی است.

عباس‌نژاد با بیان اینکه پلنگ ایرانی از گونه‌های شاخص و در معرض تهدید حیات‌وحش کشور به شمار می‌رود، افزود: حفاظت از این گونه مستلزم تأمین امنیت زیستگاه‌ها، حفاظت مستمر از مناطق تحت مدیریت و مشارکت جوامع محلی در حفظ تنوع زیستی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تصریح کرد: مشاهده پلنگ ایرانی در منطقه شکار ممنوع لار، نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات حفاظتی و تلاش محیط‌بانان در پایش و حفاظت از این زیستگاه ارزشمند است.

وی از شهروندان، گردشگران و دامداران خواست در صورت مشاهده گونه‌های حیات‌وحش، ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن یا ایجاد مزاحمت برای حیوانات خودداری کرده و موضوع را به نزدیک‌ترین واحد محیط زیست یا محیط‌بانان اطلاع دهند.

عباس‌نژاد تأکید کرد: حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش تنها با مشارکت مردم و رعایت اصول همزیستی با طبیعت امکان‌پذیر است.