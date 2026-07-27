به گزارش خبرگزاری مهر ، عقیل مجردی اظهار کرد: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با همکاری نیروی انتظامی موفق شد یک باند کلاهبرداری و فروش غیرقانونی اقلام تقلبی فرهنگی را در سملقان منهدم کند.



وی افزود: هفت متهم در رابطه در این رابطه بازداشت شدند و ۲۰۵ قطعه سکه و مقداری اشیای تقلبی که با هدف فریب خریداران و بومی‌سازی شده بود، کشف و ضبط گردید.



رییس اداره میراث‌فرهنگی سملقان در ادامه گفت: بررسی‌های تخصصی کارشناسان نشان می‌دهد که اعضای این باند با سو استفاده از ناآگاهی شهروندان و بهره‌برداری از احساسات آن‌ها، اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان کرده‌اند که ارزش تقریبی این جرم حدود ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.



مجردی با تاکید بر برخورد با جرایم بخش میراث فرهنگی اظهار داشت: امسال چندین پرونده مشابه در زمینه کلاهبرداری و خرید و فروش غیرمجاز اموال تاریخی-فرهنگی در سطح شهرستان تشکیل و با جدیت پیگیری شده است.



وی تصریح کرد: این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه میراث‌فرهنگی و دستگاه‌های انتظامی در مقابله با مجرمان و حفاظت از دارایی‌های فرهنگی کشور است.