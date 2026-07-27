به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی رحمتی، مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر در نشست رسانه‌ها و اندیشکده‌های سازمان همکاری شانگهای (SCO) که با حضور حدود ۲۰۰ نماینده از رسانه‌ها، اندیشکده‌ها، نهادهای دولتی و سازمان‌های بین‌المللی از ۲۵ کشور در بیشکک، پایتخت قرقیزستان برگزار شد، سخنرانی خود را با موضوع «اجماع‌سازی برای توسعه و هدایت هدفمند سازمان همکاری شانگهای از طریق رسانه‌های هوشمند یکپارچه» ارائه کرد.

رحمتی با اشاره به اهمیت برگزاری این نشست در قلب جاده ابریشم، از تلاش‌های خبرگزاری شینهوا برای تقویت همکاری‌های رسانه‌ای در چارچوب خانواده شانگهای قدردانی کرد و گفت: سازمان همکاری شانگهای می‌تواند با تکیه بر اتحاد و همدلی میان اعضا، ظرفیت‌های پراکنده را به قدرتی مؤثر در عرصه منطقه‌ای و جهانی تبدیل کند.

متن سخنرانی مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر بدین شرح است:

عالیجنابان، همکاران ارجمند، دوستان گرامی،

شرکت‌کنندگان محترم در اجلاس رسانه و اندیشکده‌های سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان،

وقت بخیر

از اینکه در شهر تاریخی بیشکک، در قلب جاده ابریشم گرد هم آمده‌ایم تا درباره نقش رسانه در آینده سازمان همکاری شانگهای گفتگو کنیم، بسیار خرسند و مفتخرم. بی‌تردید این نشست حاصل تلاش ارزشمند بسیاری از دست‌اندرکاران، به‌ویژه خبرگزاری شینهوا با مدیریت دوست عزیزم آقای فو است که در سال‌های اخیر نقش ممتازی در هم‌افزایی رسانه‌ای در خانواده شانگهای و فراتر از آن داشته است. بابت این تلاش ارزشمند به سرکار خانم شی، قائم مقام این خبرگزاری که در جلسه حضور دارند صمیمانه ادای احترام میکنم. همچنین مایلم از میزبان عزیزمان، دولت و ملت قرقیزستان، برای مهمان‌نوازی گرمشان در این سرزمین کهن سپاسگزاری کنم.

قرقیزستان سرزمین حماسه باشکوه «ماناس» است؛ حماسه‌ای که می‌گوید: «من از میان پرندگان کوچک، یک عقاب طلایی پروراندم». این بیت، گوهر اندیشه ما را در بر دارد: اتحاد و همدلی می‌تواند نیروهای پراکنده را به قدرتی عظیم مبدل سازد و این همان رسالت سازمان همکاری شانگهای در عصر کنونی است.

خوشوقتم که بگویم دنیای امروز جایی نیست که ملتها و تمدن‌های واقعی شکست بخورند و خود را تسلیم یکجانبه‌گرایی و دنیای تک قطبی کنند. من از سرزمینی آمده‌ام که مردمش ایستادگی در برابر دشمن را در ماه‌های گذشته با تمام وجود نشان دادند.

اغلب تمدن‌های ما اعضای شانگهای، از طریق راه ابریشم به هم پیوند خورده‌اند. دو هزار سال پیش، «ژانگ چیان»، فرستاده دودمان هان چین، راهی غرب شد و باب آشنایی میان چین و آسیای مرکزی را گشود. کاروان‌های پارسی از فراز پامیر گذشتند و روشنایی اندیشه و کالاهای نفیس را میان شرق و غرب جابه‌جا کردند. امروز نیز مؤلفه‌های روح شانگهای شاخص‌ شکل‌گیری ادراک مشترکی است که تسهیل‌گر توسعه و هدایت هدفمند توانمندی‌های کشورهای عضو در مسیر درست است.

پروفسور سون ژونگژی از آکادمی علوم چین در اجلاس سال گذشته رسانه‌ها و اندیشکده‌ها در ژنگژو بر این نکته تأکید داشت که «در روابط بین‌الملل امروز، ادراک از یک مفهوم انتزاعی به عاملی کلیدی و تأثیرگذار در واقعیت‌های سیاسی تبدیل شده است». او به درستی معتقد است: «اندیشکده‌ها نه تنها باید به مسائل روز بپردازند، بلکه باید پس‌زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و سنت‌های اجتماعی را نیز به دقت واکاوی کنند تا بتوانند دیدگاه‌ها و راهکارهایی عمیق‌تر و آینده‌نگرانه‌تر ارائه دهند». من می‌خواهم در ادامه بگویم ساخت «جامعه بشری با سرنوشت مشترک» وقتی محقق خواهد شد که اندیشکده‌ها به عنوان تبیین‌کنندگان مبانی نظری و رسانه‌ها به عنوان اشاعه‌دهندگان آن، ظرفیت جدیدی برای درک مشترک در جغرافیای کشورهای عضو ایجاد کنند.

امروز جهان پر از سوءتفاهم و پیش‌داوری است و این «ادراکات نادرست»، حتی گاه موانعی جدی بر سر راه اعتماد و همکاری میان اعضای سازمان همکاری شانگهای ایجاد کرده است. با ارائه گزارش‌های عینی و همه‌جانبه، می‌توان بر موانع ناشی از پس‌زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی غلبه کرد و در میان ملت‌های مختلف، درکی دقیق و مثبت از یکدیگر ایجاد نمود. امروز رسانه هوشمند، فقط یک بستر اطلاع‌رسانی نیست، بلکه ظرفیتی راهبردی برای هم‌گرایی، حل اختلافات و تحقق «جامعه بشری با سرنوشت مشترک» در چارچوب سازمان همکاری شانگهای به شمار می‌رود.

رسانه هوشمند یکپارچه، صرفاً یک فناوری جدید نیست، بلکه یک دگرگونی نظام‌مند در اندیشه، فرایند تولید، توزیع محتوا و مدل‌های ارتباط با مخاطب است. چنین ظرفیتی دیگر نمی‌تواند در یک رسانه منحصر شود و نیازمند یک حکمرانی شبکه‌ای است. همانطور که در نظریه حکمرانی شبکه‌ای مطرح می‌شود، در جهان به هم پیوسته امروز، حکمرانی مؤثر دیگر از طریق یک مرکز واحد ممکن نیست، بلکه مستلزم اشتراک اطلاعات و تعامل چندجانبه میان کنشگران مختلف است.

برای تحقق این چشم‌انداز، پیشنهاد می‌کنم چهار گام مکمّل با همکاری اعضای سازمان شانگهای در حوزه رسانه‌ای در دستور کار قرار گیرد:

نخست: ایجاد «سکوی مشترک رسانه‌ای و اندیشکده‌ای شانگهای»؛ بستری دیجیتال، هوشمند و یکپارچه که در آن رسانه‌ها و اندیشکده‌های کشورهای عضو بتوانند به‌طور مستمر به تبادل محتوا، تحلیل‌ها و داده‌های راهبردی بپردازند. این سکو نه یک کانال یک‌سویه، بلکه فضایی تعاملی برای هم‌اندیشی میان تولیدکنندگان دانش و روایت‌گران رسانه‌ای خواهد بود تا ادراک مشترک از تحولات منطقه‌ای و جهانی به‌طور زنده و پویا شکل بگیرد.

دوم: طراحی و استقرار سازوکار ارزیابی ادواری «میزان تحقق روح شانگهای»؛ شاخص‌هایی شفاف و مشارکتی که توسط اندیشکده‌ها تدوین شده و به‌کمک رسانه‌های هوشمند، در فواصل زمانی مشخص، میزان پیشرفت اعتماد متقابل، احترام به تنوع تمدنی و توسعه مشترک را در افکار عمومی و سیاست‌های اجرایی کشورهای عضو رصد کند. نتیجه این ارزیابی نه برای قضاوت، که برای یادگیری جمعی و اصلاح مسیر به‌صورت علنی یا محرمانه در اختیار سران و نهادهای تصمیم‌گیر قرار گیرد.

سوم: معرفی نظام‌مند الگوهای موفق رسانه‌ای و حکمرانی ارتباطی در خانواده شانگهای؛ هر یک از اعضا تجارب ارزشمندی در حوزه ادغام هوش مصنوعی در خبررسانی، مقابله با اخبار جعلی، دیپلماسی عمومی دیجیتال و ایجاد پل میان علم و سیاست دارند. پیشنهاد می‌کنم کارگروهی دائمی ذیل این اجلاس تشکیل شود تا هر ساله نمونه‌های موفق را گردآوری، مستندسازی و در اختیار اعضا قرار دهد.

چهارم: تشکیل «شبکه مشورتی دائمی» برای تعدیل اقدامات نادرست با تکیه بر درک مشترک؛ مبتنی بر همان منطق حکمرانی شبکه‌ای، رسانه‌های هوشمند یکپارچه و اندیشکده‌ها می‌توانند در یک فرایند مستمر، پیش‌داوری‌ها و ادراکات نادرست را پیش از تبدیل شدن به بحران‌های سیاسی یا امنیتی، شناسایی و با تولید روایت‌های دقیق و داده‌محور خنثی کنند.

دوستان و همکاران عزیز، بیایید از دل این نشست تاریخی در بیشکک، گامی عملی به سوی «جامعه بشری با سرنوشت مشترک» برداریم؛ بیایید این عقاب طلایی را امروز، در همین اجلاس، از همدلی خود بیافرینیم و آن را به نماد ماندگار رسانه‌های هوشمند خانواده شانگهای بدل سازیم.

از توجه شما سپاسگزارم و برای همه اعضا آرزوی موفقیت دارم.