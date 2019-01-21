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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۳۴

در بازدید از دانشگاه فرشچیان مطرح شد؛

پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد برای حمایت بیشتر از آثار هنرمندان

پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد برای حمایت بیشتر از آثار هنرمندان

رئیس دانشگاه آزاد پیشنهاد کرد آثاری از صنایع دستی و هنرهای سنتی با طراحی و نظارت دانشگاه استاد فرشچیان، برای هدایای مناسبتی و ملاقات‌ها تهیه شود تا بیشتر از هنرهای سنتی هنرمندان حمایت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در بازدید از دانشگاه هنرهای اسلامی – ایرانی استاد فرشچیان، با «نامور مطلق»  سرپرست این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.

طهرانچی از فعالیت‌های عمرانی صورت‌گرفته بازدید کرد و در جریان پیشرفت فعالیت‌های عمرانی قرار گرفت.

پس از بازدید، جلسه‌ای با حضور سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی - ایرانی استاد فرشچیان و معاونان برگزار شد. نامور مطلق در این نشست، گزارشی از نیروی انسانی، وضعیت مالی و اعتباری دانشگاه، مراحل تدوین اسناد نظام‌نامه آموزشی، طرح‌های پژوهشی و برنامه‌های خلق آثار فاخر هنری و... ارائه کرد.

رئیس دانشگاه آزاد، از سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی - ایرانی استاد فرشچیان خواست سرعت فعالیت‌ها بیشتر شود تا بتوان نسبت به پذیرش دانشجو در سال آینده اقدام کرد.

وی تأکید کرد: دانشگاه هنرهای اسلامی - ایرانی استاد فرشچیان می‌تواند محور توسعه آموزش و پژوهش هنرهای اسلامی ایرانی در سراسر کشور و همچنین در شعب دانشگاه آزاد اسلامی در سایر کشورها باشد.

همچنین مقرر شد برای ثبت و تکثیر تجربیات و خاطرات استادان و پیشکسوتان هنرهای سنتی، استودیویی کوچک ولی متناسب در دانشگاه فرشچیان ایجاد شود.

گفتنی است در این جلسه طرح‌هایی مانند برگزاری دوره‌های عالی هنر در مدرسه تابستانی و تکریم و رسیدگی به هنرمندان پیشکسوت کشور مورد بررسی و تأکید قرار گرفت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پیشنهاد کرد آثاری از صنایع دستی و هنرهای سنتی با طراحی و نظارت دانشگاه استاد فرشچیان، برای هدایای مناسبتی و ملاقات‌ها تهیه شود تا بیش از پیش از هنرهای سنتی صیانت و از هنرمندان کشور حمایت به عمل آید.

کد مطلب 4519168
زهرا سیفی

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