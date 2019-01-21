محمد رسول اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از چهاردهم بهمن ماه اعزام دانش آموزان دبیرستانی به مناطق عملیاتی جنوب از سرگرفته خواهد شد و تا نیمه اسنفد ماه ادامه دارد.

وی افزود: از نیمه بهمن تا آخر این ماه اعزام پسران و از ابتدای اسفند تا نیمه ماه اعزام دختران انجام می شود.

مسئول بسیج دانش آموزی استان کرمانشاه با بیان اینکه این اردوها سه روزه است عنوان کرد: ۳۷۰۰ دانش آموز دختر و پسر طی دو ماه پایانی سال به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند.

وی درباره برنامه های تدارک دیده شده در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی بیان کرد: علاوه بر به صدا درآمدن زنگ ایثار و مقاومت در سراسر مدارس استان و برگزاری صبحگاه دانش آموزی با حضور مسئولان، نمایشگاه های انقلاب در سطح مدارس برگزار خواهد شد.

اکبری تصریح کرد: نمایشگاه های مذکور در قالب مدرسه تمدن ساز در سطح مدارس برگزار می شود و به مدارس با اجرای برتر کمک هزینه هایی از ۴۰۰ هزار تا یک میلیون تومان اهدا خواهد شد.

وی همچنین به برگزاری مسابقات ورزشی در مدارس پسرانه و بازدید دانش آموزان از کارخانه ها به منظور ایجاد تعامل و پیوند بین مدرسه و کارخانه با هدف حمایت از تولید ملی اشاره کرد.

مسئول بسیج دانش آموزی استان کرمانشاه گفت: همچنین در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ دانش آموز دختر و پسر به شکل پرچم ملبس و به هم سرایی سرود جمهوری اسلامی می پردازند.