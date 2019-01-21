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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۱

همزمان با چهلمین سالگرد پیروی انقلاب اسلامی؛

نمایشگاه‌ مدرسه تمدن‌ساز در مدارس کرمانشاه برپا می‌شود

نمایشگاه‌ مدرسه تمدن‌ساز در مدارس کرمانشاه برپا می‌شود

کرمانشاه_مسئول بسیج دانش آموزی استان کرمانشاه از برپایی نمایشگاه‌های مدرسه تمدن ساز همزمان با دهه فجر در مدارس استان خبر داد.

محمد رسول اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از چهاردهم بهمن ماه اعزام دانش آموزان دبیرستانی به مناطق عملیاتی جنوب از سرگرفته خواهد شد و تا نیمه اسنفد ماه ادامه دارد.

وی افزود: از نیمه بهمن تا آخر این ماه اعزام پسران و از ابتدای اسفند تا نیمه ماه اعزام دختران انجام می شود.

مسئول بسیج دانش آموزی استان کرمانشاه با بیان اینکه این اردوها سه روزه است عنوان کرد: ۳۷۰۰ دانش آموز دختر و پسر طی دو ماه پایانی سال به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند.

وی درباره برنامه های تدارک دیده شده در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی بیان کرد: علاوه بر به صدا درآمدن زنگ ایثار و مقاومت در سراسر مدارس استان و برگزاری صبحگاه دانش آموزی با حضور مسئولان، نمایشگاه های انقلاب در سطح مدارس برگزار خواهد شد.

 اکبری تصریح کرد: نمایشگاه های مذکور در قالب مدرسه تمدن ساز در سطح مدارس برگزار می شود و به مدارس با اجرای برتر کمک هزینه هایی از ۴۰۰ هزار تا یک میلیون تومان اهدا خواهد شد.

وی همچنین به برگزاری مسابقات ورزشی در مدارس پسرانه و بازدید دانش آموزان از کارخانه ها به منظور ایجاد تعامل و پیوند بین مدرسه و کارخانه با هدف حمایت از تولید ملی اشاره کرد.

مسئول بسیج دانش آموزی استان کرمانشاه گفت: همچنین در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ دانش آموز دختر و پسر به شکل پرچم ملبس و به هم سرایی سرود جمهوری اسلامی می پردازند.

کد مطلب 4519202

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