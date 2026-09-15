به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران، بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس سازمان هفتادمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنانی به شرح مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوعات هسته‌ای پرداخت.

متن کامل سخنرانی بهروز کمالوندی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران در هفتادمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس

در آغاز، مایلم انتخاب جناب‌عالی را به ریاست این نشست مهم تبریک عرض نموده و مراتب حمایت کامل و همکاری سازنده هیأت جمهوری اسلامی ایران را با جناب‌عالی در انجام این مسئولیت اعلام می‌نمایم.

اجازه بفرمایید توجه شما را به یک موضوع مهم جلب نمایم. مایه نگرانی جدی است که به دلیل فشارهای رژیم آمریکا، کشور میزبان با نقض توافقنامه میزبانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نه‌تنها از انجام وظایف خود جهت تسهیل حضور رئیس هیئت جمهوری اسلامی ایران سرباز زد، بلکه با نقض این توافق‌نامه مانع حضور جناب آقای مهندس اسلامی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این نشست مهم شد. چنین اقدام خصمانه دولت آمریکا را نمی‌توان چیزی جز رفتاری کودکانه تعبیر کرد.

رژیم آمریکا سابقه تاریکی در خصومت علیه ملت بزرگ ایران داشته و دارد و در طول بیش از نیم قرن اخیر از هیچ اقدامی در این زمینه خودداری نکرده است که البته خوشبختانه در همه موارد نهایتا با شکست مواجه شده است. کودتا، ترور، تحریک و حمایت از رژیم صدام در حمله به ایران و در نهایت جنگ مستقیم مواردی از این رویکرد خصمانه می‌باشد.

ایران کشوری است متمدن، تاریخ غنی ایران و دانشمندان ایرانی مملو از افتخار است. علوم و فنون هسته‌ای در ایران قدمت ۸۰ ساله دارد. سازمان انرژی اتمی ایران در حال حاضر ۵۲ ساله است. کشور من در زمره اولین کشورهاست که عضو معاهده NPT شده و به آن پایبند است و همیشه با شفافیت و حسن نیت رفتار کرده است. کشور من در موضوع هسته‌ای بیش از ۲۵ سال فشار و تحریم را تحمل کرده است. طی همه این سال‌ها به مذاکرات و توافقات از جمله برجام پایبند بوده است. این آمریکا بود که به این توافق جمعی پایبند نبود و از آن خارج شد، در حالی که ایران به آن پایبند ماند و حتی حدود ۵/۱ سال پس از خروج آمریکا، یک‌طرفه به تعهدات برجام عمل کرد. شاهد این ادعا ۱۵ گزارش متوالی مدیر کل وقت آژانس به شورای حکام می‌باشد که اجرای کامل تعهدات ایران در برجام را اعلام کرده است. اما نتیجه این حسن نیت ایران، برقراری تحریم‌های یکجانبه و به قول خودشان فلج کننده بر مردم ایران بود.

متأسفانه سه کشور اروپایی هم بدون هیچ دلیل منطقی، کورکورانه از آمریکا تبعیت نمودند. طبیعی بود که ایران هم عکس‌العمل متقابل نشان دهد. با تغییر دولت آمریکا، در سال ۲۰۲۲ مذاکرات برای بازگشت به برجام آغاز شد و در حالی که توافق در دسترس بود، آمریکا از امضای آن سرباز زد. با روی کار آمدن دولت فعلی آمریکا، پس از یک وقفه چند ماهه مذاکرات مجدداً از سرگرفته شد و در حالی‌که طرفین توافق کرده بودند که مباحث فنی را در محل آژانس مورد بررسی قرار دهند، حمله نظامی اسرائیل به ایران صورت گرفت.

آمریکا و اسرائیل این مرتبه هم جنگ را تجربه کردند. آمریکا رسماً اعلام کرد که هدف حمله نظامی ساقط کردن جمهوری اسلامی و تصاحب نفت ایران است. رئیس جمهور آمریکا با صراحت کامل تخریب پل‌ها، نیروگاه‌ها، از بین بردن تمدن و بازگرداندن ایران به «عصر حجر» را اعلام کرده است. اینگونه ادبیات وحشتناک نتیجه بی عملی دنیا در قبال نسل کشی دردناک مردم بیگناه غزه است.

پرونده سازی در خصوص موضوع هسته¬ای ایران، بر مبنای گزارشات خلاف واقع، با مشارکت گروه‌های معاند و سرویس‌های جاسوسی شکل گرفته است. مطالب این پرونده با استفاده ابزاری از ظرفیت آژانس بین¬المللی انرژی اتمی موجبات فشار سنگین بر ملت ایران، تحریم¬های همه‌جانبه، ترور دانشمندان، خراب‌

کاری صنعتی و سرانجام زمینه‌سازی دو جنگ را فراهم آورده است. این جنگ¬ها شهادت انسان¬های شریفی از جمله فرماندهان صدیق و کارآمد، دانشمندان بزرگ و خانواده‌های آنان، قشرهای مختلفی از مردم از جمله شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم بی‌گناه مدرسه شجره طیبه در میناب و بانوان و جوانان در حال ورزش در ورزشگاه لامرد و اخیراً جشن عروسی بندر کوهستک و در رأس آنها شهادت رهبر حکیم، فرزانه و عالیقدر کشورمان را در پی داشته است.

تمایل دارم سوال کنم که آیا بازرسان آژانس در بازرسی¬های مکرر و مستمری که از تأسیسات هسته¬ای ایران انجام داده¬اند تاکنون گزارشی مبنی بر انحراف ارائه نموده‌اند؟ اگر چنین است، مصاحبه‌های مغرضانه سیاسی و تحریک‌آمیز مدیر کل آژانس علیه ایران بر مبنای کدام یافته‌ها است؟ آیا سابقه دارد که با کشور دیگری مانند ایران این چنین رفتار شده باشد؟ مگر مدیرکل آژانس، کنفرانس عمومی و شورای حکام حمله نظامی به تأسیسات هسته¬ای عراق در سال ۱۹۸۱ را محکوم نکردند؟ پس چرا حمله نظامی بسیار گسترده‌تر به تأسیسات هسته¬ای ایران، توسط مدیر کل، کنفرانس عمومی و شورای حکام محکوم نمی¬شود؟

آیا حجم گسترده همکاری¬های ایران و تعداد بازرسی¬هایی که از ایران صورت گرفته است قابل مقایسه با هیچ کشور دیگری است؟ آیا نباید آژانس در عمل به وظایف ذاتی خود و نیز برای بازیابی اعتبار خود به صراحت اعلام کند که حمله نظامی به تأسیسات هسته¬ای ایران را شدیداً محکوم می¬کند؟

آیا آژانس نباید با ایران هم مانند سایر کشورها بر مبنای وظایف ذاتی و اساسنامه‌ای خود عمل کند؟ آیا می‌شود مصاحبه‌های مدیرکل آژانس در قبال جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفت؟ مصاحبه‌هایی که تماماً موجب بهانه دشمنان برای حمله به ایران شد! مدیرکل همه فرصت‌های بازیابی اعتبار آژانس را نه تنها با رفتار سیاسی و اعمال استانداردهای دوگانه بلکه با هم‌صدایی با دشمنان ایران از دست داده است. یک نمونه اخیر آن، گزارش دبیر کل بود که مسیر را برای انجام اقدامی شرورانه علیه کشور من یعنی تصویب یک قطعنامه غیرقانونی و ناعادلانه هموار کرد.

در شرایطی که اصول بنیادین منشور ملل متحد، اساسنامه آژانس و رژیم عدم اشاعه هم‌زمان مورد تعرض قرار گرفته‌اند، سکوت کشورها نمی‌تواند نشانه بی‌طرفی باشد بلکه می‌تواند منجر به تضعیف هرچه بیشتر منشور ملل متحد و رژیم عدم اشاعه شود.

جمهوری اسلامی ایران همواره با تهدیدات جنگی و امنیتی مستمر مواجه بوده است. به همین دلیل طبیعی است که تأسیسات با اهمیت خود را از تهاجم نظامی دشمن ایمن کند. ایمن‌سازی تاسیسات هسته‌ای در یک مکان امن و مناسب نمی‌بایست به عنوان پنهان‌کاری قلمداد شود! تأسیسات حساس هسته‌ای ایران اگرچه در زیرزمین قرار دارد ولی همواره مورد بازرسی بوده و بازرسان آژانس در آن حضور داشته‌اند. نیازی به تاکید نیست که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران کاملاً شفاف است.

بیش از چهار سال است که چارچوب برنامه کشوری (CPF) جمهوری اسلامی ایران به آژانس تحویل شده و علی‌رغم پیگیری مستمر همچنان از جانب آژانس بی‌پاسخ مانده است و این مایه تعجب است. اگر همکاری‌های فنی با جمهوری اسلامی ایران بر اساس معیارهای صرفاً فنی و حرفه‌ای انجام می‌شود و تحت فشار سیاسی آمریکا و متحدان آن نیست، چه دلیلی دارد که CPF کشور من با وجود بررسی‌های انجام شده مسکوت بماند.

ایران همواره در مسیر صلح و قانون حرکت کرده است. آمریکا توافق برجام را بهم زد. توافق اسلام‌آباد هم با عدم پایبندی آمریکا مواجه شد.

حتی پیش از انقلاب اسلامی، ایران با کشورهای مختلف اروپایی توافقات گوناگونی در زمینه‌های مختلف صنعت هسته‌ای داشت که این کشورها هیچ گاه بطور کامل به تعهدات خود عمل ننمودند. این تجارب تلخ قبل و بعد از انقلاب نشان داد که اتکای صرف به همکاری و تضمین‌های خارجی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای راهبردی کشور باشد. از این رو، ایران بر آن شد تا در چارچوب حقوق مشروع خود و با هدف تأمین نیازهای صلح‌آمیز، کاهش وابستگی و تضمین استمرار فعالیت‌های هسته‌ای با تلاش شبانه‌روزی متخصصین و دانشمندان کشور، به توسعه توانمندی‌های بومی و تکمیل چرخه سوخت بپردازد و قابلیت‌های فناورانه خود را به طور مستقل ایجاد نماید.

حملات علیه سایت‌ها و شرکت‌های صنعتی دانش بنیان ایرانی که پیشتاز توسعه و پیشرفت هستند، ایرانیان را متوقف نمی‌کند. دشمنان ایران بدانند علم و فناوری، دانش و صنعت هسته‌ای در ایران ریشه‌دار است و با عملیات نظامی، خرابکاری و ترور از بین نمی‌رود. ایران تسلیم نمی‌شود. کشورمان یکی از قدیمی¬ترین اعضای معاهده NPT است و همواره به صلح‌آمیز بودن فعالیت¬ها پایبند بوده است. برخی از دستاوردها در حوزه علوم و فناوری هسته‌ای را می‌توانید در نسخه کامل همین سخنرانی که روی سایت آژانس قرار می‌گیرد مشاهده نمایید. ضمنا شما را به بازدید از غرفه ایران که در همین زمینه در حاشیه کنفرانس برپا شده است، دعوت می‌کنم.

- سازمان انرژی اتمی ایران در حوزه برق هسته¬ای حائز بالاترین عملکرد ایمنی در بهره¬برداری از نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی بوشهر طبق شاخص¬های عملکردی انجمن نیروگاه‌های اتمی وانو شعبه مسکو در سال¬های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ شده و در میان ۴۸ واحد نیروگاهی با حداکثر امتیاز ممکن، رتبه عالی ۱۰۰ از ۱۰۰

را کسب نموده است به طوری که هم¬اکنون در ایمنی و بهره¬وری در زمره ۱۰ نیروگاه برتر اتمی در جهان محسوب می¬شود.

- تولید بیش از ۸۰ میلیارد کیلووات ساعت برق، موجب صرفه¬جویی معادل ۱۳۲ میلیون بشکه نفت خام و جلوگیری از انتشار بیش از ۸۶ میلیون تن انواع آلاینده¬های زیست محیطی گردیده است.

- در حوزه پزشکی هسته¬ای و سلامت، سازمان انرژی اتمی ایران با حرکت در مرزهای دانش و افزایش تولید رادیوداروها، در راستای رفع نیازهای دارویی و پزشکی کشور، درمان سرطان¬ها و بیماری¬های سخت را در اولویت فعالیت¬های خود قرار داده است به نحوی که هم¬اکنون خدمات پزشکی هسته¬ای شامل بیش از ۷۶ رادیوداروی دقیق و موثر تشخیصی، تسکینی و درمانی به طور منظم به ۲۳۰ مرکز درمانی و بیمارستانی در سراسر کشور ارائه می‌شود و بیش از یک میلیون و پانصد هزار بیمار از آن بهره‌مند هستند.

- طراحی، توسعه، ساخت، نصب و نگهداری تجهیزات رادیومتریک و کنترلی مورد استفاده در صنایع نفت وگاز، پتروشیمی، معدن، سیمان، فولاد و ... که وابسته به فناوری هسته‌ای می‌باشند، از این فناوری بهره‌مند هستند.

- توسعه مراکز پرتودهی به ۱۰ مرکز به منظور استفاده از مزایای این فناوری و رفع نیازهای کشور در استریلیزاسیون، میکروب‌زدایی و آفت‌کشی محصولات کشاورزی، غذایی، محصولات و تجهیزات پزشکی از جمله استریل صافی¬های دیالیز و پرتودهی محصولات پلیمر رول حرارتی سیم و کابل به یک خدمت مستمر تبدیل شده است.

- مرکز نظام ایمنی هسته¬ای کشور بر مراکزی که با پرتو و مواد هسته¬ای فعالیت دارند از طریق انجام بیش ¬از ۲۰ هزار مورد بازرسی سالانه ایمنی و پادمانی، ایمنی‌بخشی به ۱۱ هزار مرکز صنعتی و پزشکی هسته¬ای و پوشش ایمنی حدود ۶۰ هزار پرتوکار در سطح ملی ایفای نقش می‌نماید.

- استفاده از فناوری پلاسمای سرد در پزشکی و سلامت، کشاورزی، محیط زیست و صنعت در زمره دستاورد اخیر این سازمان است که مردم ایران از آن بهره‌مند شده‌اند.

آقای رئیس، حضار محترم مردم ایران بهای سنگینی برای استقلال و عزت خود پرداخته‌اند. طبیعی است که این ملت تسلیم قلدران نخواهد شد و راه خود را تا احقاق حقوق حقه خود ادامه خواهد داد.

در پایان می‌خواهم شعار رهبر شهیدمان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را تکرار کنم که می‌فرمود: انرژی هسته‌ای برای همه و سلاح هسته‌ای برای هیچ‌کس.