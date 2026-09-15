قالیباف: توطئه آمریکا برای حمله به ایران از اقلیم کردستان شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق که به تهران سفر کرده است بعدازظهر امروز با قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

قالیباف رئیس مجلس در این دیدار، از جلال طالبانی، پدر رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق، به عنوان یکی از دوستان بسیار قدیمی و باوفای ایران یاد کرد و گفت: آقای جلال طالبانی چه در روزهای مبارزه، چه در روزهای بعد از پیروزی، چه در روزهای مجاهدت و جنگ و چه در ایام ریاست جمهوری مرد شریفی بود.

وی افزود: در جنگی که آمریکایی‌ها شروع کردند، ملت بزرگ و نیروهای مسلح ما نشان دادند که چگونه از پس آمریکا و رژیم صهیونیستی برمی‌آیند. شاید آمریکایی‌ها هیچ‌وقت فکر نمی‌کردند با چنین مقاومتی از جانب ایران و چنین شکستی در مقابل جمهوری اسلامی روبه‌رو شوند و همه شاهدند که آمریکایی‌ها هم در حوزه نظامی و هم در حوزه سیاسی شکست خوردند.

آمریکایی‌ها هیچ‌وقت دست از توطئه‌، دیکتاتوری و دسیسه‌ برنمی‌دارند

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته آمریکایی‌ها هیچ‌وقت دست از توطئه‌ها، دیکتاتوری و دسیسه‌های خود برنمی‌دارند و در این شرایط باید روابط و تعاملات ما مخصوصاً با کشورهای همسایه در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در حد اعلای خود باشد که طبیعتاً در رابطه با اقلیم کرستان عراق هم اینگونه است.

وی ادامه داد: در جنگ ۴۰ روزه آمریکایی‌ها طمع داشتند که از سمت اقلیم کردستان عراق اقدام امنیتی و نظامی علیه ایران انجام دهند؛ اما با کمک دوستان شما در اقلیم و عکس‌العمل به موقع نیروهای مسلح ایران این توطئه دشمن شکست خورد. از این رو باید تلاش کنیم هم در حوزه امنیتی و هم اقتصادی ارتباطات‌مان را بیشتر از گذشته توسعه دهیم.

قالیباف خاطرنشان کرد: البته آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی همیشه به دنبال این هستند بین همسایگان مخصوصاً بین ایران و عراق اختلاف ایجاد کنند؛ به‌ویژه در شرایط حاضر که مجبور شدند هم سرزمین و هم آسمان عراق را ترک کنند؛ حتما به دنبال دسیسه و اختلاف‌انگیزی در منطقه هستند؛ لذا باید با ارتباطات نزدیک و اعتماد به یکدیگر اجازه چنین تنش‌هایی را ندهیم و حواسمان باشد تحت تأثیر اقدامات شیطانی از جانب آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار نگیریم.

وی در پایان بار دیگر ضمن ابراز خشنودی از حضور رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق و هیئت همراه او در ایران و مجلس شورای اسلامی؛ ابراز امیدواری کرد این سفر موجب توسعه بیشتر روابط اقتصادی، امنیتی و سیاسی بین دو کشور شود.

اتحادیه میهنی کردستان امروز به دوره رهبری جلال طالبانی برگشته است

بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز هدف از این دیدار را گفت‌وگو برای همکاری در موضوعات امنیتی، سیاسی و اقتصادی بین دو کشور ایران و عراق خواند و گفت: امروز اتحادیه میهنی کردستان در عراق بسیار قوی شده و به همان اتحادیه‌ای برگشته است که جلال طالبانی رهبری می‌کرد.

وی افزود : جمهوری اسلامی همواره پشتیبان و حامی ما بوده لذا جنگ و سختی شما را جنگ و سختی خود و پیروزی شما را پیروزی خود می دانیم.

رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق با بیان اینکه اجازه نمی دهیم اقلیم کردستان عراق، محلی برای ایجاد ناامنی علیه جمهوری اسلامی ایران باشد ، افزود : برای عمل به توافق امنیتی بین دو کشور ایران و عراق و توسعه روابط آمادگی کامل داریم.