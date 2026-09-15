به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت دویستمین شب حضور و قیام مردم ایران پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

﴿وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ﴾ (قصص، 5)

ای ملت شجاع و تاریخ‌ساز ایران عزیز؛

سلام و صلوات و رحمت الهی بر شما بندگان برگزیده‌ی خداوند، که در این برهه‌ی تاریخی، چون موج‌های خروشان، با حضوری حماسی و حیرت‌انگیز، برای دویستمین شب پی‌درپی، در خون‌خواهیِ رهبر شهید امت اسلام و در حمایت از مظلومیت مردم ستم‌دیده، قیام کرده‌اید.

ای مردم نصرت‌یافته‌ی خدا،

اقامه‌ی خون‌خواهیِ شبانه‌ی شما که برگرفته از مکتب عاشوراست، اوج حقیقت را بر پرده‌ی سیاه ظلم در این عالم به نمایش گذاشته و چون توفانی، کاخ ظالمان را در هم شکسته و جهانیان را متحیر ساخته است.

امروز دویست روز است که در کنار قیام شما، خلیج فارس و تنگه‌ی هرمز از حضور پلید ارتش تروریستی آمریکا و دشمنان اسلام پاک شده و تنگه‌ی هرمز در مشت‌های پولادین رزمندگان اسلام است. به اذن‌الله، گلوی جهان‌خواران را رها نکرده و اجازه‌ی تکرار و حضور مجدد و ظالمانه‌ی آنان را نخواهیم داد.

دلاورمردی رزمندگان اسلام در جبهه‌ی جنوب و در دریاها، وامدار استقامت و حضور باصلابت شماست؛ شما که تمام رنج‌ها را بر خود خریدید و در برابر همه‌ی حوادث، بصیر و آگاه بوده‌اید.

بنده سلام همه‌ی رزمندگان در جبهه‌ی جنوب و در سنگرها و خط مقدم را به شما می‌رسانم و ضمن طلب دعا برای نصرت و پیروزی رزمندگان اسلام، خاضعانه توصیه می‌کنم این حضور مقدس را با اتحاد مقدس گره بزنید تا ان‌شاءالله، با هوشیاری و حمایت از رزمندگان، دولتمردان و فعالان جبهه و جهاد، از این گردنه نیز با به‌کار بستن رهنمودهای حکیمانه‌ی مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای عزیز، عبور کنیم.

جان فدای اسلام و ایران عزیز

علی عظمایی

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی