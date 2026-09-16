قدردانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۲۰۰ روز حضور حماسی مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود، از ۲۰۰ روز حضور در خیابان و مجاهدت در تنگه هرمز قدردانی کرد.

در پیام آیت الله آملی لاریجانی آمده است:

«در نبرد کنونی، تنها مقاومت است که شرارت دشمن را دفع می‌کند، این حقیقتی است که هر ناظر منصفی آن را می‌پذیرد.

۲۰۰ روز حضور در خیابان و مجاهدت در تنگه هرمز، ضامن امنیت و سربلندی ایران عزیز و این ملت مبعوث شده است.

جان پاک این سلحشوران نقطه ثقل موازنه قدرت است؛ سرمایه‌ای زوال‌ناپذیر برای عزت ایران اسلامی: کذلک الله یفعل ما یشاء.»