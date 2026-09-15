تصاویر تازه از خسارات واردشده به مواضع نظامی آمریکا در پی حملات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه «سیبیاس نیوز» از انتشار تصاویر جدیدی خبر داد که خسارات گسترده واردشده به چندین موضع نظامی آمریکا در منطقه در پی حملات موشکی و پهپادی ایران را نشان میدهد.
این تصاویر از سوی نظامیان آمریکایی حاضر در خدمت و بهصورت ناشناس در اختیار این شبکه قرار گرفته است؛ اقدامی که آنان دلیل آن را محدودیتهای شدید رسانهای در ارتش آمریکا عنوان کردهاند.
یکی از نظامیان آمریکایی به سیبیاس نیوز گفت خسارات قابل توجهی به پایگاههای این کشور وارد شده، اما این موضوع به اطلاع افکار عمومی آمریکا نرسیده است.
بر اساس گزارش این شبکه، یکی از تصاویر ثبتشده در پایگاه هوایی «شاهزاده سلطان» در عربستان سعودی، اصابت مستقیم به یک فروند هواپیمای چهارموتوره «بوئینگ E-۳ سنتری» را نشان میدهد؛ بهگونهای که بخش انتهایی هواپیما بر اثر حمله از بدنه آن جدا شده است.
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