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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۰۹

حدادعادل: تأثیر مثبت معدل به «مرگ مدرسه» منجر می‌شود

حدادعادل: تأثیر مثبت معدل به «مرگ مدرسه» منجر می‌شود

عضو شورای عالی آموزش و پرورش گفت: تاثیر معدل موجب بی‌انگیزگی دانش‌آموز و معلم شده و باید به مصوبه اولیه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تأثیر قطعی سوابق تحصیلی بازگشت.

غلامعلی حدادعادل عضو شورای عالی آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بحث تأثیر سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در ورود به دانشگاه، اظهار کرد: نزدیک به ۱۰ سال است که موضوع میزان و نحوه تأثیر نمرات دبیرستانی در ورود به دانشگاه، ذهن دلسوزان آموزش و پرورش را به خود مشغول کرده است.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده بود که اگر دانش‌آموزی در دبیرستان خوب درس بخواند، این موضوع تأثیر مثبت و اگر درس نخواند، تأثیر منفی داشته باشد که نام آن «تأثیر قطعی» است. در مقابل، مفهوم دیگری به نام «تأثیر مثبت» مطرح شده است؛ به این معنا که اگر سوابق تحصیلی دانش‌آموز به نفع او باشد، در ورود به دانشگاه اثر بگذارد و اگر نباشد، اصلاً تأثیری نداشته باشد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تصریح کرد: این موضوع باعث شده دانش‌آموزان به جای اینکه وقت خود را صرف درس‌های دبیرستان کنند، وقتشان را صرف درس‌هایی کنند که باید از طریق کنکور با دیگران رقابت کنند. در نتیجه، درس‌های دبیرستان بی‌رمق، بی‌رونق و بی‌جاذبه شده و دانش‌آموز بی‌انگیزه و معلم نیز از شوق تدریس دور شده است.

وی تأکید کرد: دبیرستان مانند درختی شده که پژمرده و لاغر می‌شود و برگ‌هایش می‌ریزد؛ یعنی مرگ مدرسه در حال فرا رسیدن است. من اعلام خطر می‌کنم و از آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم دعوت می‌کنم که به مصوبه اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگردند که بر تأثیر قطعی سوابق تحصیلی تأکید داشت.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت درس خواندن در مدرسه اظهار کرد: دانش‌آموز باید بداند که درس خواندن در دبیرستان در سرنوشت او برای ورود به دانشگاه تأثیر دارد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در بخش دیگری از سخنان خود درباره رواج واژه‌های انگلیسی در میان استادان و معلمان گفت: بخشی از این موضوع ناشی از گسترش فناوری ارتباطات است و جهانی شدن باعث شده بسیاری از اصطلاحات مطرح شوند و این خطر افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نیز باید کمک کنند و هرجا برای یک اصطلاح، معادل فارسی وجود دارد، از اصطلاح بیگانه استفاده نکنند. برای مثال، ما واژه‌های «وقت»، «زمان» و «موقع» را داریم، اما برخی افراد ترجیح می‌دهند از واژه «تایم» استفاده کنند. رسانه‌ها نباید این اشتباه را تکرار کنند.

کد مطلب 6947513
زهرا ناری

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    نظرات

    • IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      20 4
      پاسخ
      سلام . با احترام به جناب حداد عادل . باید عرض کنم اگر دانش آموز مدرک دیپلمش را نگیرد قبولی اش در دانشگاه کم لم یکن اعلام شود وبه او تا شهریور ماه برای قبولي و آخذ دیپلم فرصت داده شود هم قدرت علمی دانشگاه و هم قدرت علمی دیپلم و تحصیلات متوسطه محفوظ می باشند. اما اینکه شما به دیپلمه ها بگویید بیایید دوباره دروس دیپلم را امتحان بدهید و دوباره دیپلم بگیرید خودش بی ارزش کردن تحصیلات در زمان تجصیل دانش آموز است .
    • مهدی محبی IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      35 2
      پاسخ
      دانش آموزان کنکوری کلاس یازدهم به علت شرایط جنگی و بحرانی کلاس یازدهم را در خانه خواندند و باید تاثیر معدل در کنکور 1406 برای پایه یازدهم مثبت باشد
    • عرفان IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      15 1
      پاسخ
      مشکلاتی که تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور به وجود آورده و پیچیدگیهای اون و مشکلاتی مثل عدم امکان جبران بیستر ضربه زده .. بهترین راه حل تحول در خود سوالات کنکور بود ... یادمه تو بعضی امتحانای سمپاد یه متن داده میشد و بر اساس اون مطلب سوالاتی پرسیده میشد ... خیلی راه حلها هست که سوالات کنکور طوری طرح بشه که حق به حقدار برسه ... الان با فناوریهای جدید و هوش مصنوعی دیکه مثل قبل مجبور نیستیم صرفا از سوالات چهارگزینه ای سنتی هم استفاده کنیم ... تاثیر سوابق کنکور فقط پیچیدگی و هزینه های اونو بیشتر کرده ..
    • امیر IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      8 12
      پاسخ
      با سلام ،اگر اموزش و پرورش یه کار درست انجام داده بود همین تاثیر معدل بود ،من در روز کنکور مریض بودم و اینده ام تباه شد،حالا خوشحال بودم که دخترم دیگر مشکل من را پیدا نمی کند.ثانیا علم بدون عمل به چه درد می خورد؟؟؟خیلی از درسها کوچکترین تاثیری در اینده شغلی و حتی زندگی روزمره فرد ندارد، اگر شخصی احساس نیاز کند و مراکزی برای یادگیری باشد بهتر از اجبار است
      • ناشناس۳ IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
        0 0
        با سلام و احترام تا حدی درست میفرمایید، چون مدتیه در فضای کنکور نبودید شاید ندونید اگه قبلا یک سال استرس بود الان شده دو سال واینکه هر سال سطح سوالات نهایی داره افزایش پیدا میکنه و انگار چند سال دیگه باید یک روز در میان شاهد نهایی در سطح کنکور باشیم از طرفی اگه اینم مشکلی نداشته باشه امسال یازدهمی ها در شرایط جنگ بودن و بیشتر دروس اصلا در مدرسه تدریس نشدن مجازیم خب هیچی که هیچی خلاصه اینکه من هرکیو دیدم معلم دبیرستان بوده یا کسی بوده که با شرایط جدید در این فضا بوده با این موضوع مخالفه
    • F IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      6 0
      پاسخ
      با سلام و درود اینهمه تاکید و توجه به دیپلم می شود متاسفانه به مدارک دانشگاهی نمی شود .دانش آموزان اینقدر که برای دیپلم تلاش باید بکنند برای خروج از دانشگاه نیاز به تلاش ندارند . متاسفانه این قیف باید برعکس شود هم بتوانند وارد دانشگاه بشوند ولی هر کسی که علم و تلاش دارد بتواند خارج بشود که باز هم متاسفانه این قیف در کشور ما برعکس است داش آموزان با تلاش زیاد برای دیپلم و کنکور وارد می شوند و سپس همه از دانشگاه خارج می شوند.
      • IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
        4 0
        دقیقاااا احسنت
    • محمد IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      17 5
      پاسخ
      گذاشتن شرط معدل تنها به نفع دانش آموزان متمول پولدار مدارس غیر انتفاعی است که از امکانات بالایی برخوردار است و به ضرر دانش آموزان کم بضاعت در مدارس دولتی. واین با عدالت اجتماعی سازگار نیست. . در ضمن دانش آموزان بجای یک امتحان کنکور چند سال استرس امتحانات مرتبط به کنکور ورودی دانشگاه را دارند
    • حسنی IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      8 1
      پاسخ
      بااحترام به نظرجناب اقای عادل بایدعرض کنم که بچه هادرشرایط عادی درس نخوندن.شرایط علاوه برجنگی.فضای درس هم مجازی بود.چه فرقی بین پایه دهم بایازدهم بود؟دهم ازمون مجازی برگزارشدویازدهم علاوه برنهایی تاثیرقطعی؟به نظرشماکجای این مسئله حرفی ازعدالت دارد؟قضاوت بامسئولین
    • IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      12 0
      پاسخ
      بچه ها باید چند تا کنکور بدن؟یه کنکور تستی دو تا تشریحی؟ چقدر بچه ها باید استرس بکشن؟
    • IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      7 0
      پاسخ
      تاثیر معدل زنده نگهداشتن مدارس غیردولتی ومرگ مدارس دولتی است .اینکه دیپلمه های نظام قبل معدلشان تاثیر مثبت داشته باشد این ظلم به آنهاست .به نظر من محتوای کتابهای درسی دوره قبل مفید تر و بهتر بود .
    • مالمیر IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      7 7
      پاسخ
      با سلام اقای حداد کاملا درست می گویند بنده بیست سال مشاوره تربیتی تحصیلی بودم و کاملا به تمام جزئیات اگاهی دارم خواهش میکنم کلا شرط معدل را بر دارن که باعث رانت نمره خریدن و بی ارزشی معلم و صدها فساد دیگر می شود فعلا بهترین روش کنکور است چون برا همه یکسان است .
    • حسین IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      4 13
      پاسخ
      اقای محبی که داری میگی ما به خاطر شرایط جنگی تو خونه بودیم و.... مگه ما کجاا بودیم ؟ شرایط برای هممون یکسان بود ، قرار نیست منی که زحمت کشیدم معدل بالا آوردم حالا به خاطر شماهایی که یکسال خوش گذروندین ، نتیجه کارمو نبینم که مثبت بشه ناعادلانست
    • ارمین US ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      3 1
      پاسخ
      کدوم برنامه تون خوب بوده

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