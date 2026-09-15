رضایی: دشمن در برابر انقلاب اسلامی دچار استیصال راهبردی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضایی عصر سه شنبه در مراسم گرامیداشت شهدای کارمند کمیته امداد امام خمینی ره بوشهر که در ادامه برنامه های فرعی یادواره شهدای کارمند استان و کنگره سرداران وبیش از ۲۰۰۰هزار شهید استان برگزار شده بود تصریح کرد : شهدا با جانفشانی خود نشان دادند دفاع از اسلام ، ایران عزیز ، انقلاب و مردم حماسه ساز آن تبدیل به یک اندیشه ی عاشورایی در این برهه ی از تاریخ در سرزمین اسلامی امان شده است.

مسئول بسیج ادارات وکارمندان استان بوشهر افزود: اندیشه ای که با ایستادگی و مقاومت و بر مبنای شعار هیهات من الذله شکل گرفته است و امروز با برداشتن پرچم سرخ انتقام حسینی به دنبال انتقامی سخت از یزیدیان وسفاکان اپستینی صهیونی مستکبر در عالم است.

رضایی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه گفت: شرایط امروز نشان می دهد دشمنان این ملت بزرگ در یک استیصال وعجز راهبردی در مقابل انقلاب اسلامی وجبهه ی مقاومت گرفتار شده اند تمام حربه های دشمن در حال معکوس شدن به سمت خودش است و هر چه جنگ جلوتر می رود جمهوری اسلامی گام های بلندتری به سمت ابرقدرتی بر می دارد واین دشمن را کاملا عصبانی وسردرگم کرده است.

مسئول بسیج ادارات وکارمندان استان بوشهر همچنین با تحلیلی از انتخابات میان دوره ای کنگره در آمریکا اضافه کرد : این انتخابات در واقع وبه نوعی تفسیر برگزاری یک همه پرسی در خصوص عملکرد رئیس جمهور تروریست آمریکاست لذا بررسی فضای رسانه ای ، نخبگانی و سیاسی اجتماعی این روزهای آمریکا نشان می دهد رئیس جمهور قاتل وکودک کش آمریکایی در بدجور شرایطی گیر افتاده است لذا مرتب در حال دست وپا زدن های کور برای رسیدن به یک موفقیت موردی کوچک جهت ورود موفقیت آمیز به انتخابات است موضوعی،که جمهوری اسلامی با هوشمندی ، رصددقیق، برنامه ریزی عالمانه وبا راهبردی آفندی در حال مدیریت وتاثیر گذاری مناسب بر فضای داخلی آمریکا در جهت افشاگری علیه دولتمردان صهیونی آمریکاست واین یعنی توان نرم افزاری فکری جمهوری اسلامی حتی در خود آمریکا نیز تبدیل به مهمترین چالش امروز جریان سیاسی صهیونی آمریکایی درون این کشور استکباری شده است.

رضایی در پایان با تقدیر از مدیرکل کمیته امداد خمینی و همچنین پایگاه بسیج اداری این مجموعه در برگزاری این یادواره شهید اشاره کرده و گفت: ان شاءالله یادواره های دیگری نیز درسایر ادارات و در ادامه یادواره شهدای کارمند استان که در هفته ی دولت امسال برگزار شد برگزار خواهد شد واین برنامه ها تا برگزاری کنگره سرداران وبیش از ۲۰۰۰هزار شهید استان بوشهر در سطح ادارات استان با انجام کارهای فرهنگی ، نمایشگاهی ، میز خدمت به یاد شهدای کارمند ، کارهای خدمت جهادی ، تالیف خاطرات شهدا وسرکشی از خانواده ی شهدا وسایر برنامه ی دیگر ابلاغی کنگره ادامه خواهد داشت.