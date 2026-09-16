جنگنده F۱۵ عربستان در آسمان یمن سرنگون شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی رسانه‌های خبری اعلام کردند که یک فروند جنگنده F۱۵ عربستان در آسمان مأرب یمن هدف قرار گرفته و سرنگون شده است.

ارتش یمن تاکنون بیانیه‌ای در این خصوص اعلام نکرده و مقامات سعودی نیز فعلا سکوت کرده‌اند.