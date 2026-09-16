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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۱۷

جنگنده F۱۵ عربستان در آسمان یمن سرنگون شد

جنگنده F۱۵ عربستان در آسمان یمن سرنگون شد

رسانه‌های خبری از سرنگونی جنگنده F۱۵ عربستان در آسمان یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی رسانه‌های خبری اعلام کردند که یک فروند جنگنده F۱۵ عربستان در آسمان مأرب یمن هدف قرار گرفته و سرنگون شده است.

ارتش یمن تاکنون بیانیه‌ای در این خصوص اعلام نکرده و مقامات سعودی نیز فعلا سکوت کرده‌اند.

کد مطلب 6948527

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