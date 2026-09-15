  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

نامه ۲۳۰۰ استاد حوزه و دانشگاه به دبیر شعام درباره قانون حجاب

نامه ۲۳۰۰ استاد حوزه و دانشگاه به دبیر شعام درباره قانون حجاب

۲۳۰۰ استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه در نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار ابلاغ و اجرای قانون جامع «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ نفر از اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در سراسر کشور، با نگارش و امضای نامه‌ای خطاب به محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان ضدامنیتی بودن پروژه بی‌حجابی در کشور، خواستار لزوم ابلاغ و اجرای قانونِ جامع «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» شدند.

اساتید و پژوهشگرانِ امضاکننده نامه، با عنایت به «تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اهمیت وحدت و انسجام ملی»، رواج بی‌حجابی و اباحه‌گری را فراتر از یک چالش اخلاقی و فردی، «موضوعی چندوجهی و مرتبط با عناصر هویتی» و «در زمره مهم‌ترین پروژه‌های کلان جنگ ترکیبی دشمن برای گسست وحدت و انسجام ملی و تضعیف امنیتِ پایدار» ارزیابی کرده‌اند که «به‌صورت سازمان‌یافته، از سوی دشمنان با کمک عوامل داخلی در حال گسترش در جامعه است»؛ به همین جهت لازم دانسته‌اند مقابله با پدیده بی‌حجابی به‌عنوان یک پروژه ضدامنیتی در زمره اولویت‌های اصلی صیانت از امنیت جامعه در دستور کار قرار گیرد.

در این نامه، در مقام بیان راه‌حل، ابلاغ و اجرای قانون جامع حجاب درخواست شده‌، آمده است: انتظار می‌رود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره جدید مدیریتی به‌جای انفعال و عقب‌نشینی، نه تنها از ابلاغ قانون جامع «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» ممانعت ننماید، بلکه خود مقتدرانه به پی‌گیری برای ابلاغ و اجرای این قانون مهم و جامع اهتمام ورزد؛ قانونی که در مدت طولانی نزدیک به دو سال و با اختصاص هزاران ساعت نفرکار کارشناسی و در نظر گرفتن همه ابعاد مسأله به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسید.

متن این نامه به شرح زیر است:

«دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیات وافره

انتصاب شایسته حضرت‌عالی به دبیری شورای عالی امنیت ملی را تبریک عرض می‌نماییم. امیدواریم در دوران مسئولیت جنابعالی، با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، تدابیر مقتضی جهت «تقویت توان بازدارندگی در مقابل دشمنان متجاوز»، «پایداری بر تحقق شروط ایران جهت بازگشایی تنگه هرمز» و «پی‌گیری راهبردِ امنیت‌آفرینِ انتقام‌جویی» بیش از پیش اتخاذ گردد تا شاهد تداوم و تکمیل پیروزی‌های ملت ایران و جبهه مقاومت و پایان بخشیدن به چرخه معیوب «تجاوزـ آتش‌بس ـ مذاکره» باشیم.

سردار سرافراز جناب آقای رضایی؛

با عنایت به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بویژه در پیام اخیر به مناسبت هفته دولت مبنی بر اهمیت وحدت و انسجام ملی، جمعی از اساتید و پژوهشگران دانشگاه و حوزه بر اساس رسالت ایمانی و انقلابی خود، نکاتی راهبردی را پیرامون یکی از مهم‌ترین چالش‌های تهدیدکننده امنیت و انسجام ملی به استحضار می‌رسانند.

رواج بی‌حجابی و اباحه‌گری، فراتر از یک چالش اخلاقی و فردی، موضوعی چندوجهی و مرتبط با عناصر هویتی است که در زمره مهم‌ترین پروژه‌های کلان جنگ ترکیبی دشمن برای «گسستِ وحدت و انسجام ملی» و «تضعیفِ امنیت پایدار» قرار دارد.

این ناهنجاری‌ که به‌صورت سازمان‌یافته از سوی دشمنان با کمک عوامل داخلی در حال گسترش در جامعه است، از یکسو با هدف قرار دادن هسته مرکزی جامعه یعنی خانواده و ترویج فردگرایی افراطی، عملاً در حال بازتولید دوقطبی‌هایی است که نتیجه قهری آن، فرسایش قدرت ملی در برابر فشارهای خارجی است؛ از سوی دیگر، موجب تضعیف انگیزه نیروهای مدافع نظام و کشور ـ که اکثریت آنها افرادی با باورهای قوی مذهبی و انقلابی هستند ـ می‌شود و این امر نیز از جهات گوناگون، زمینه کاهش امنیت ملی را فراهم می‌آورد.

بی‌حجابی، می‌تواند با هدایت دشمنان و در فرایند جنبش اجتماعی فمنیستی به وضعیت وخیمی منتهی شود که علاوه بر مفاسد دینی و اخلاقی گسترده و عمیق، کشور را دچار بی‌هویتی و استحاله کند؛‌ به‌مثابه یک شکافِ ساختاری، تمامیِ شئونِ ثباتِ اجتماعی را در معرض فروپاشی قرار دهد؛ تارهای پیونددهنده ملت را از هم‌ بگسلد و در نهایت، استقلال کشور را خدشه‌دار سازد. بنابراین لازم است مقابله با پدیده بی‌حجابی به‌عنوان یک پروژه ضدامنیتی در زمره اولویت‌های اصلی صیانت از امنیت جامعه در دستور کار قرار گیرد.

از این‌رو، انتظار می‌رود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره جدید مدیریتی، به‌جای انفعال و عقب‌نشینی، نه تنها از ابلاغ قانون جامع «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» ممانعت ننماید، بلکه خود مقتدرانه به پی‌گیری برای ابلاغ و اجرای این قانون مهم و جامع اهتمام ورزد؛ قانونی که در مدت طولانی نزدیک به دو سال و با اختصاص هزاران ساعت نفرکار کارشناسی و در نظر گرفتن همه ابعاد مساله به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسید. اگر ملاحظاتی پیرامون اجرای برخی مواد خاص نیز وجود دارد صرفا همان مواد خاص با برنامه‌ریزی زمانمند اجرا شوند، اما اصلِ قانون، بدون تأخیر و تزلزل، ابلاغ و عملیاتی گردد تا حاکمیت قانون به عنوان فصل‌الخطاب، موجب انتظام و انسجام جامعه و آرامش و امنیت روانی مردم گردد و از افزایش تشتت اجتماعی و دو قطبی‌سازی جامعه جلوگیری شود.

اکنون دیگر روشن شده است که تعلّلِ گذشته در ابلاغ و اجرای این قانون ـ که بخشی از آن بدلیل تأثیرپذیری از «مشاورانِ پرنفوذ ناصالح» و «فضای رسانه‌ای ناسالم» رخ داده ـ بر جسارتِ دشمنان و هنجارشکنان افزوده و ضربات‌ جبران‌ناپذیری بر هویت و امنیت جامعه وارد ساخته است.

امید است حضرتعالی در پرتو عنایات خداوند و تحت توجهات حضرت ولی‌عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، با درایت و روحیه انقلابی، گام‌های مؤثرتری در جهت اعتلای وحدت و انسجام ملی با محوریتِ دیدگاه‌ها و فرامین قائد شهید و رهبر معظم انقلاب بردارید.»

کد مطلب 6948446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • احسان IR ۰۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      31 60
      پاسخ
      لطفا به جای قانون حجاب. قانون ضدفرهنگی را اجرا کنید.کشورمان به لحاظ فرهنگی دارد به سمت. و سوی برهنگی می رود.
    • IR ۰۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      45 70
      پاسخ
      زنده باد غیرت و حیا مرگ بر بی غیرتی و بی حیایی و هرزگی و فساد
    • زهره IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      55 97
      پاسخ
      الهی که انشاالله هر چه زودتر بی حجابی ولنگاری لاقیدی ریشه کن و کن فیکون و به زوال بره الهی امین
    • معلم ایرانی IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      41 60
      پاسخ
      ما هم از بی حجابی ناراحت هستیم ولی چیزی که الان دیده میشد بعید میدونم درست بشد
    • سهیلا IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      42 77
      پاسخ
      کل ایران داره ویران میشه از بچه ده ساله بگیر تا به بالا هر کی هر کاری دلش میخواد انجام میده هر طور دلش میخواد تو جامعه ظاهر میشه تورو خدا ی کاری بکنید هر چند خیلی دیره
    • ناشناس US ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      57 18
      پاسخ
      آب رفته به جوی برنخواهند گشت
    • F.M IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      65 20
      پاسخ
      چرا تموم نمیشه این نزاع و کشمکش
    • عباس خداوردی IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      32 72
      پاسخ
      آسان بدست نامد این انقلاب ما را......‌‌. این در پر بها را هرگز نمی فروشیم ازجمله دست آوردهای ما در انقلاب حجاب بود لذا این امر مهم که به سمت برهنگی می رود باید با تدبیر به جایگاه اصلی خود باز گردانده شود که دشمن نتواند بهره وری نماید
    • IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      39 68
      پاسخ
      دم غیرتشون خیلی گرم
    • زمانی IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      126 18
      پاسخ
      عزیزان من خوبه یاد بگیریم به نظر اکثریت خانمهای هم وطنمون احترام بزاریم
    • ریحانه IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      50 31
      پاسخ
      خیلی متأسفیم که فضای رسانه های داخلی اعم از صدا و سیما و فضای مجازی و نمایش خانگی کشورمان، روی ماهواره و فیلم های خارجی و ابتذال رو سفید کرده این حجم از آرایش های زننده ریشخند کردن حجاب از طریق شیک استایل های بی حجاب و پر زرق و برق و نمایشی تهوع آور داخلی نظام خانواده ها رو از هم نشانه گرفته و ولنگاری،بی بندو باری بی حیایی در قالب مذهب و بی مذهب عادی سازی شده افسوس....
    • علی IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      23 16
      پاسخ
      باید مردم و مسئولین بین خدا و نفس خود انتخاب کنند از خدا می خواهیم که کمک کند فقط او را بپرستیم.
    • علی IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      108 25
      پاسخ
      با ولنگاری مخالفم ولی با حجاب اجباری هم مخالفم. باید به نظر هرکس احترام گذاشت.
      • IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
        0 0
        بله اجبار اشتباهه
    • حامد IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      90 6
      پاسخ
      اشتغال پایدار و ثبات اقتصادی همچنین درامد کافی و تشکیل خانواده برای جوانان این مملکت در اولویت هست اگر این موارد انجام بشه بخش زیادی از ناهنجاری های اجتماعی کاسته خواهد شد .
    • منیژه IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      73 15
      پاسخ
      شما اصل ودرست کن بقیه خود به خود درست میشه
      • آلا IR ۰۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
        3 4
        هر کشوری قوانین و اصولی داره که فردی که در اون کشور زندگی می‌کنه باید بپذیرد متاسفانه برخی مردهای ما با برهنگی همسرشون پز میدن و اسمش رو گذاشتن روشن فکری نه بردار من اسمش بی غیرتی
    • ایرانی IR ۰۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      0 0
      پاسخ
      حجاب شرف است و غیرت و نزاکت .که متاسفانه خیلیها از دست دادند ....
    • مهدیه IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      20 23
      پاسخ
      کم کم حجاب داره میره سمت بی حجاب علنا نیمه لخت میان بیرون بی حیایی داره اوج میگیره زودتر اقدام کنید
    • IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      10 17
      پاسخ
      بله باید زودتر جلوی این برهنگی گرفته شه ا
    • IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      5 4
      پاسخ
      رحمت خدا به دختران و زنان محجبه.
    • IN ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      5 6
      پاسخ
      تورا خدا این قانون حجاب را پیاده کنید
    • دریا IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      2 0
      پاسخ
      این برهنگی و بی حیایی قابل چشم پوشی نیست خواهش می کنیم چاره ای درست و معقول اندیشیده شود
    • IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      1 0
      پاسخ
      بی حجابی زن و مرد دارد به سمت عریانی و ترویج هرزگی پیش میرود
    • ناشناس IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      4 0
      پاسخ
      حجاب اجباری اصلأ خوب نیست وجواب نمی‌دهد حجاب باید اعتقادی باشد
    • مهناز سجادی IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      0 0
      پاسخ
      قانون حجاب را اجرا کنید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه