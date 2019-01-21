نسبت به مالیات پزشکان معترض هستیم/کمبود دارو نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از مرکز جامع سلامت سورک در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به طرح مالیات بر درآمد پزشکان و جلوگیری از فرار مالیاتی این قشر گفت: همکاران طبیب زحمات زیادی می کشند و جامعه پزشکی صادقانه در کنار مردم حضور دارند و درباره مالیات معتقد هستیم اجحاف است اگر بخواهیم جامعه پزشکی را در ازای خدمت، ادب کنیم. معترض این بحث هستیم و مجلس نیز باید با نگاه قدرشناسانه نسبت به این مقوله نگاه داشته باشند.

وی در عین حال تصریح کرد: ممکن است فرار مالیاتی را در بخش های مختلف داشته باشیم اما معتقدم پزشکان به روزتر از دیگر اقشار در پرداخت مالیات هستند و اگر قرار است درباره فرارمالیاتی پروژه ای دنبال شود باید نسبت به همه اقشار مکانیزم‌هایی تهیه شود.

سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اجر و فراگیرشدن طرح پزشک خانواده، سیستم اجرا و تهیه پرونده الکترونیک سلامت را از برنامه های مهم برشمرد و گفت: استان مازندران در اجرای طرح پزشک خانواده و سیستم اجرا و تهیه پرونده الکترونیک سلامت، پیشگام بوده است.

وی افزود: مصمم هستیم طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت را به عنوان به جامانده های قانونی از برنامه پنجم اجرایی کنیم.

وی با اشاره به اینکه کارهای خوبی در مازندران صورت گرفته است گفت: مازندران و گلستان اولین پایگاه‌هایی هستند که طرح پزشک خانواده در آن اجرایی می شود.

نمکی با اشاره به بازدید از مراکز جامع سلامت شهری در سورک از آن به عنوان مرکز جامع آموزشی و پزشکی در امور خانواده یاد کرد و افزود: این مرکز به عنوان مرکز جامع سیستم پزشک خانواده، پرونده الکترونیک در استان قلمداد می شود و به اجرای این پروژه در مازندران امیدوار هستیم.

نمکی، درباره اجرای پزشک خانواده با بیان اینکه این طرح دارای ردیف اعتباری مستقل است گفت: ممکن است از منابع این پروژه بهره برداری درست نشده باشد اما پزشک خانواده را جزء لاینکف نظام سلامت می شناسیم و دروازه بان نظام سلامت هستند و هرگونه هزینه درباره توسعه آن نوعی سرمایه گذاری است.

سرپرست وزارت بهداشت ادامه داد: استقرار سیستم پزشک خانواده هزینه ها را در نظام سلامت منطقی تر می کند. این طرح در سراسر کشور اجرا می شود و قطعا تا آغاز دولت بعدی و اواخر سال آینده ۸۰ درصد کشور تحت پوشش طرح پزشک خانواده خواهند آمد.

وی درباره کمبود دارویی نیز با رد این مسئله گفت: به مردم بشارت می دهیم در زمینه داروی مهم هیچ کمبودی نداریم و مردم موارد را به سازمان غذا و دارو خبر دهند و نگرانی در این بخش وجود ندارد.

بازدید از مراکز جامع سلامت ساری و بابلسر از برنامه های سفر یکروزه سرپرست وزارت بهداشت در مازندران است.