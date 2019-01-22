۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۵

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

واکنش سرپرست وزارت بهداشت به فرار مالیاتی پزشکان

سرپرست وزارت بهداشت، در واکنش به فرار مالیاتی پزشکان، گفت: نباید فقط روی قشر پزشکان اصرار کنیم، زیرا مردم فکر می‌کنند فقط یک قشر خطاکار وجود دارد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، روز سه شنبه در حاشیه دومین اجلاس مدیران کل بیمه سلامت کشور، افزود: آنچه ‏امروز باید بیش از هرچیزی به آن توجه کنیم این است که همه ما باید در وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت و سایر سازمان‌های ‏بیمه‌گر به یکدیگر در راستای استقرار زیرساخت‌های مقدماتی کمک کنیم. طی روزهای اخیر در استان‌های گلستان و مازندران به دنبال ‏استقرار نظام ارجاع و پزشکی خانواده بودیم، زیرا فکر می‌کنیم اگر این زیرساخت‌ها اجرایی نشود، هرچقدر پول در این حفره بریزیم، ‏پر نخواهد شد. ‏

وی درباره بیمه همگانی سلامت بیان کرد: یکی از اهداف اصلی دولت آقای روحانی، پوشش بیمه همگانی و ارتقای نظام سلامت بود. ‏پوشش بیمه همگانی سلامت در راستای همین سیاست در کنار طرح تحول سلامت آغاز شد. البته مقدماتی برای حرکت در ریل ‏منطقی‌تر مورد نیاز بود. مواردی مانند پزشکی خانواده و نظام ارجاع به عنوان دروازه بان اصلی ورود به سیستم سلامت و راهنماهای ‏بالینی و پرونده الکترونیک سلامت که در این زمینه‌ها قدری عقب ماندیم. از طرفی پوشش بیمه‌ای پیش رفت و منطقی هزینه کردن در ‏برخی موارد باعث شد که در نظام پرداخت در بعضی جاها دچار خلا شویم.‏

نمکی ادامه داد: به علت حضورم در سازمان برنامه و بودجه با دوستان در آن زمان برنامه‌های مفصلی را تدوین کردیم و راه کارهایی ‏را در نظر گرفتیم. کسری‌های فراوانی وجود داشت که تلاش کردیم فاصله بین منابع و مصارف و عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم. در ‏سال جاری نیز تلاش می‌کنیم با تخصیص درست منابع و از پولی که از محل صندوق توسعه ملی برای بدهی‌های بیمه سلامت هزینه ‏می‌شود، فاصله‌ها را کاهش بدهیم.‏

سرپرست وزارت بهداشت اظهار داشت: لیست داروهای پوشش بیمه نیز باید بازنگری شود تا داروهایی که تولید داخل هستند اولویت ‏اول باشند. سازمان‌های بیمه‌گر باید بتواند به سمت خرید راهبردی در همه خدمات سلامت حرکت کند.‏

وی افزود: به همه همکارانم توصیه کردم در هیچ کدام از تصمیم‌ها نباید هیچ دردمند و نیازمندی مورد غفلت واقع شود. زیرا همه ‏حرکات ما باید در راستای پاسخ‌گویی به نیاز مردم مستحق و دردمند باشد. تلاش می‌کنیم بیشترین سنگینی وزنه به سمت آنهایی برود که ‏مستحق گرفتن خدمات اولیه نظام سلامت هستند.‏

نمکی در پاسخ به سئوالی درباره فرار مالیاتی پزشکان گفت: نباید یک قشر مرجع مانند جامعه پزشکی را مورد هجمه قرار داد. باید بدانیم که ‏عدم شفافیت در پرداخت مالیات و...، برای همه اقشار است. نمایندگان مجلس نیز برای بالا بردن درآمدهای دولت و ایجاد شفاف ‏سازی در ابتدا ذهنیت را روی پزشکان بردند. این در حالی است که پزشکان خدمت گذار کم نیستند و افرادی بودند که در سخت‌ترین ‏شرایط جنگ خدمت کردند. البته باید به سمت شفاف سازی نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی حرکت کنیم، اما این برای همه ‏اقشار است.‏ نباید فقط روی قشر پزشکان اصرار کنیم، زیرا مردم فکر می‌کنند فقط یک قشر خطاکار وجود دارد. باید به سمت پیشگیری از فرار ‏مالیاتی و جلوگیری از قاچاق برای همه اقشار جامعه برویم.‏

وی درباره رقم فرار مالیاتی ۶ هزار و ۷۰۰ میلیاردی پزشکان بیان کرد: رقم فرار مالیاتی که اعلام شده را نه تایید می‌کنم و نه اصلا ‏با آن آشنایی دارم.‏

حبیب احسنی پور

