واکنش سرپرست وزارت بهداشت به فرار مالیاتی پزشکان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، روز سه شنبه در حاشیه دومین اجلاس مدیران کل بیمه سلامت کشور، افزود: آنچه ‏امروز باید بیش از هرچیزی به آن توجه کنیم این است که همه ما باید در وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت و سایر سازمان‌های ‏بیمه‌گر به یکدیگر در راستای استقرار زیرساخت‌های مقدماتی کمک کنیم. طی روزهای اخیر در استان‌های گلستان و مازندران به دنبال ‏استقرار نظام ارجاع و پزشکی خانواده بودیم، زیرا فکر می‌کنیم اگر این زیرساخت‌ها اجرایی نشود، هرچقدر پول در این حفره بریزیم، ‏پر نخواهد شد. ‏

وی درباره بیمه همگانی سلامت بیان کرد: یکی از اهداف اصلی دولت آقای روحانی، پوشش بیمه همگانی و ارتقای نظام سلامت بود. ‏پوشش بیمه همگانی سلامت در راستای همین سیاست در کنار طرح تحول سلامت آغاز شد. البته مقدماتی برای حرکت در ریل ‏منطقی‌تر مورد نیاز بود. مواردی مانند پزشکی خانواده و نظام ارجاع به عنوان دروازه بان اصلی ورود به سیستم سلامت و راهنماهای ‏بالینی و پرونده الکترونیک سلامت که در این زمینه‌ها قدری عقب ماندیم. از طرفی پوشش بیمه‌ای پیش رفت و منطقی هزینه کردن در ‏برخی موارد باعث شد که در نظام پرداخت در بعضی جاها دچار خلا شویم.‏

نمکی ادامه داد: به علت حضورم در سازمان برنامه و بودجه با دوستان در آن زمان برنامه‌های مفصلی را تدوین کردیم و راه کارهایی ‏را در نظر گرفتیم. کسری‌های فراوانی وجود داشت که تلاش کردیم فاصله بین منابع و مصارف و عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم. در ‏سال جاری نیز تلاش می‌کنیم با تخصیص درست منابع و از پولی که از محل صندوق توسعه ملی برای بدهی‌های بیمه سلامت هزینه ‏می‌شود، فاصله‌ها را کاهش بدهیم.‏

سرپرست وزارت بهداشت اظهار داشت: لیست داروهای پوشش بیمه نیز باید بازنگری شود تا داروهایی که تولید داخل هستند اولویت ‏اول باشند. سازمان‌های بیمه‌گر باید بتواند به سمت خرید راهبردی در همه خدمات سلامت حرکت کند.‏

وی افزود: به همه همکارانم توصیه کردم در هیچ کدام از تصمیم‌ها نباید هیچ دردمند و نیازمندی مورد غفلت واقع شود. زیرا همه ‏حرکات ما باید در راستای پاسخ‌گویی به نیاز مردم مستحق و دردمند باشد. تلاش می‌کنیم بیشترین سنگینی وزنه به سمت آنهایی برود که ‏مستحق گرفتن خدمات اولیه نظام سلامت هستند.‏

نمکی در پاسخ به سئوالی درباره فرار مالیاتی پزشکان گفت: نباید یک قشر مرجع مانند جامعه پزشکی را مورد هجمه قرار داد. باید بدانیم که ‏عدم شفافیت در پرداخت مالیات و...، برای همه اقشار است. نمایندگان مجلس نیز برای بالا بردن درآمدهای دولت و ایجاد شفاف ‏سازی در ابتدا ذهنیت را روی پزشکان بردند. این در حالی است که پزشکان خدمت گذار کم نیستند و افرادی بودند که در سخت‌ترین ‏شرایط جنگ خدمت کردند. البته باید به سمت شفاف سازی نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی حرکت کنیم، اما این برای همه ‏اقشار است.‏ نباید فقط روی قشر پزشکان اصرار کنیم، زیرا مردم فکر می‌کنند فقط یک قشر خطاکار وجود دارد. باید به سمت پیشگیری از فرار ‏مالیاتی و جلوگیری از قاچاق برای همه اقشار جامعه برویم.‏

وی درباره رقم فرار مالیاتی ۶ هزار و ۷۰۰ میلیاردی پزشکان بیان کرد: رقم فرار مالیاتی که اعلام شده را نه تایید می‌کنم و نه اصلا ‏با آن آشنایی دارم.‏