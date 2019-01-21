  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۸

قهرمانی شطرنجباز افغانستان در مسابقات دیپلمات‎ها

قهرمانی شطرنجباز افغانستان در مسابقات دیپلمات‎ها

اولین دوره مسابقات شطرنج دیپلمات‌ها -جام صلح و دوستی - در محل فدراسیون شطرنج برگزار شد و با قهرمانی نماینده افغانستان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج ، اولین دوره مسابقات شطرنج دیپلمات ها - جام صلح و دوستی - با حضور سفرا و کارکنان سفارت خانه های چند کشور از جمله روسیه، تاجیکستان، افغانستان، انگلیس، مجارستان، نروژ، سازمان بهداشت جهانی، یونیسف و اندونزی یکشنبه شب در فدراسیون شطرنج برگزار شد.

در این مسابقات که در ۵ دور برگزار شد، ۲۴ شطرنج باز به رقابت با یکدیگر پرداختند و در پایان «احمد هارون نجم پور» از افغانستان با ۴.۵ امتیاز از ۵ امتیاز ممکن قهرمان شد. همچنین «هاسزونیتیس وارگا» از مجارستان با ۴ امتیاز دوم شد و «حمید سلطان» از افغانستان با ۴ امتیاز بر روی سکوی سوم ایستاد.

مسابقات شطرنج دیپلمات ها با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون شطرنج برگزار شد. 

کد مطلب 4519242
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها