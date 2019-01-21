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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز :

اجلاس انبوه سازان مسکن و ساختمان به میزبانی شیراز برگزار می شود

اجلاس انبوه سازان مسکن و ساختمان به میزبانی شیراز برگزار می شود

شیراز - معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز از برگزاری اجلاس سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشم پور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری اجلاس سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان به عنوان بزرگ ترین رویداد صنعت ساختمان کشور گفت: این اجلاس با حضور بیش از ۲۵۰ نفر از انبوه سازان، سرمایه گذاران و صاحبنظران این حوزه با شعار «شیراز؛ کهن شهر گذشته، آرمان شهر آینده» در تاریخ ۴ بهمن ماه برگزار می شود.

هاشم پور بیان  کرد: در این اجلاس تدابیر و اقدامات جدیدی در راستای ارتقا و تحرک بخشی به بازار راکد ساختمان مطرح و پس از بررسی و نهایی شدن اجرایی می شوند.
وی با تاکید بر اهمیت نقش ساخت و ساز در درآمدهای شهرداری، افزود : تدوین استراتژی های لازم جهت رونق بخشی به بازار ساختمان و ترغیب و تشویق فعالان بخش مسکن الزامی است.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز  ادامه داد: از این رو باید تمهیدات و امتیازات تشویقی به گونه ای در نظر گرفته شود که با تبیین اهداف و اولویت بندی آنها، تعریف استراتژی ها و تدوین برنامه اجرایی ضمن در نظر داشتن مدیریت ریسک و کنترل های داخلی جهت مقابله با بحران بتوان در سطوح عالی تصمیم گیری کرد.

وی ضمن تاکید بر ارزیابی برنامه ها و سیاست های دولت در بخش ساخت و ساز افزود: بررسی راهکارهای ورود بنگاه های مالی به بخش مسکن و شناسایی ابعاد و چالش های این صنعت، بازآفرینی شهری، تلاش برای رونق ساخت و ساز، توانمند سازی بنگاه های اقتصادی، جذب سرمایه گذار و توسعه شاخصه های اقتصادی از رویکردهای این نشست است.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز با اشاره به لزوم جلب اعتماد عمومی و شفاف سازی گفت: با حمایت شورای اسلامی شهر شیراز و با توجه به وظیفه ذاتی شهرداری به عنوان یکی از متولیان ساخت و ساز در کشور و یکی از محرکین صنعت ساختمان، باید اعتماد و امید مردم را به این حوزه بازسازی کرد و معتقدم برای این بازسازی باید تحولی در درون ساختار ساخت و ساز انجام شود.

کد مطلب 4519243

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