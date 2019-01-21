تیزر «در انتظار گودو» منتشر شد/ ۲ ولگرد در تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «در انتظار گودو» نوشته ساموئل بکت که توسط علی اکبر علیزاد ترجمه شده است با کارگردانی حسام لک به عنوان اثر برگزیده بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران از ۱۸ دی در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته است.

در این نمایش که جایزه بهترین بازیگری مرد جشنواره بیست و یکم تئاتر دانشگاهی ایران را نیز از آن خود کرد وحید آجرلو، سعید احمدی، میثم دامن زه، زایا دیوید، شاهو رستمی، دلارام فرهناک، مرتضا مظلومی ایفای نقش می کنند.

این نمایش که ساعت ۱۷:۳۰ به صحنه می رود درباره ۲ ولگرد است که در برهوتی منتظر نشسته‌اند تا گودو بیاید و به آنها بگوید چه کنند، در این بین اتفاقاتی می‌افتد اما بعد ...

تیزر «در انتظار گودو» توسط پویان پاکنژاد ساخته شده است.