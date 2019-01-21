به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح سخنگوی تلفیق بودجه ۹۸ امروز در نشست خبری که در حاشیه جلسه علنی مجلس برگزار شد درباره مصوبات اخیر این کمیسیون، گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، ورود مواد اولیه، ماشین آلات، نهاده های کشاورزی، دارو، سموم و آفات نباتی بدون انتقال ارز در سال ۹۸ مجاز شد.

وی ادامه داد: در مصوبه دیگری مقرر شد که درآمدهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای از محل آموزش فرهنگی و خدمات مشاوره، صدور، تعویض و تمدید گواهینامه مهارت به عنوان درآمد اختصاصی این سازمان محسوب شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ تصریح کرد: در مصوبه دیگری وزارت علوم و بهداشت مکلف شدند که شرایط لازم را برای شرکت پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در نمایشگاه های بین المللی ایجاد کنند تا بتوانند این شرکت ها توانمندی های خود را عرضه کنند.

مفتح تاکیدکرد: همچنین دولت مکلف شد ظرف حداکثر یک ماه نسبت به ساماندهی حقوق مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره موظف و غیر موظف شرکت های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اقدام کند و آن را در ۳ سطح ابلاغ کند و این شرکت ها موظف هستند که حقوق ها را بر مبنای این ساماندهی تنظیم و پرداخت کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در مصوبه دیگری درباره ایجاد ضمانت برای بازگشت ارز واحدهایی که مکلف به بازگرداندن ارز پس از صادرات هستند، مقرر شد که اگر آنها در موعد مقرر ارز را برنگردانند، به ازای هر ماه تاخیر ۲ درصد به آن مبلغ به عنوان جریمه اضافه شود و اگر اعاده ارز بیش از یک سال طول کشید، مصداق خیانت در امانت تلقی می شود و مجازات متناسب با آن انجام خواهد شد.