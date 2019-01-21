سالانه ۲۰ تا ۳۰ هزار مترمکعب درختان باغی قطع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت علیزاده جیرکل با اشاره به صدور مجوز قطع سالانه ۲۰ تا ۳۰ هزار مترمکعب برای درختان باغی در منطقه اظهار داشت: اغلب این درختان مربوط به نهال‌هایی است که درسنوات قبل منابع طبیعی به طور رایگان در بین مردم توزیع کرده است.

وی با اشاره به اینکه تا پایان ماه آذر ماه سالجاری حدود ۱۸ هزار مترمکعب درختان ‌صنعتی و هیزمی از باغات و اراضی مستثنیات اشخاص و نیز خارج از طرحهای جنگلداری غرب مازندران نشانه گذاری شد ، ادامه داد : بخشی از این درختان در مسیر برق و بستر سیلابی رودخانه ها مجوز قطع صادر شده است .

معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی نوشهر بخشی از این درختان را شامل گونه هایی چون توسکا، افرا، گردو ، زربین و انواع کاج ها بر شمرد.

وی با توصیه به صاحبان باغها و اراضی مستثنیات که درختان جنگلی و سوزنی برگ دارند، گفت: این افراد چنانچه می خواهند این درختان را برداشت کنند با مجوز منابع طبیعی می توانند آن را از باغها خارج نمایند .

وی تصریح کرد: در صورت کشف چوب آلات فاقد پروانه قطع توسط ماموران منابع طبیعی ، چوب آلات مکشوفه مشمول ماده ۴۸ قانون سازمان جنگل ها خواهد شد و علاوه بر جریمه ، چوب آلات مقطوعه نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد و متقاضیان با مراجعه به ادارات و واحدهای منابع طبیعی نسبت به صدور پروانه حمل اقدام کنند.